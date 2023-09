Mihailo Andjelkovic hört auf: „Ich bin ausgebrannt und erschöpft“

In der LBBL

In der LBBL

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Für T71 läuft die Vorbereitung auf die am 23. September beginnende Saison alles andere als wunschgemäß. Der Basketballverein aus Düdelingen war im Sommer zunächst gezwungen, den zurückgetretenen Kapitän Kevin Moura zu ersetzen. Neben Joe Kalmes, der aus privaten Gründen bis auf Weiteres nicht spielen kann, muss T71 jetzt auch auf Mihailo Andjelkovic verzichten.

Lesen Sie auch:

Einen Monat vor dem Saisonstart gibt es noch offene Fragen

Der 24-Jährige teilte den Vereinsverantwortlichen mit, dass er dem Team ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Der langjährige Nationalspieler, der mit der FLBB-Auswahl im Juni bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten auf Malta Gold geholt hatte, war erst 2022 aus Contern gekommen.

„Ich danke Düdelingen für die Unterstützung in der vergangenen Saison. Die Entscheidung ist mir natürlich nicht leicht gefallen“, erklärt Andjelkovic. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt dafür. Ich bin ausgebrannt und erschöpft. Ich brauche eine Pause vom Basketball. Ich kann nicht sagen, ob ich zurückkommen werde, aber ich denke eher nicht.“

Weiterer Neuzugang im Anflug

Düdelingens Teammanager Cliff Schroeder wurde am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier in Gent (B) informiert. „Man sah ihm an, dass etwas nicht stimmte. Ich habe ihn darauf angesprochen und er hat mir gesagt, dass er ausgelaugt ist und keine Lust mehr auf Basketball hat. Für uns kam das überraschend und natürlich zu einem schlechten Zeitpunkt. Aber da können wir nichts machen.“

Die im Umbruch stehenden Düdelinger erwartet eine schwierige Saison. Im Sommer hatte sich T71 zwar mit Davide Grün und Angelos Giannopoulos verstärkt, musste zuletzt aber kurzfristig Ersatz für den verletzten US-Amerikaner Terrence Drisdom finden. Als zweiter Profi neben Londell King wurde Josh McFolley verpflichtet. Die sportmedizinische Untersuchung des 26-Jährigen steht allerdings noch aus.

Einen weiteren Neuzugang werden die Düdelinger am Mittwoch präsentieren.