Luxemburgs 3x3-Frauen verpassen Überraschung

Der Europe Cup 2023 ist für Luxemburgs 3x3-Basketballerinnen nach zwei Spielen vorbei. In der Gruppenphase haben Cathy Schmit und Co. am Dienstag in Jerusalem zunächst mit 10:21 gegen Spanien und dann mit 8:18 gegen die Niederlande verloren. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft von Trainer Vincent Gevrey das Viertelfinale erreichen können und wäre am Donnerstag erneut im Einsatz gewesen.

Für das Luxemburger Team, das aus Schmit, Nadia Mossong, Lisa Jablonowski und Bridget Yoerger besteht, war es die erste Teilnahme am Europe Cup. Die 3x3-Frauen hatten sich im Juni für die Endrunde qualifiziert.

