FLBB-Auswahl testet gegen Bulgarien

Zwei Testspiele innerhalb von zwei Tagen: Die Basketball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 19 Uhr im Tramsschapp in der Hauptstadt auf Bulgarien. Das Team von Nationaltrainer Ken Diederich bereitet sich auf die nächsten EM-Vorqualifikationsspiele vor. Am 22. Juli tritt die FLBB-Auswahl in Kroatien an, vier Tage später kommt es zu Hause zum Duell mit Irland. Danach sind die Luxemburger noch am 2. August vor heimischer Kulisse gegen Kroatien sowie am 5. August in Irland gefordert.

FLBB-Coach Diederich hat sein vorläufiges Aufgebot bereits bekannt gegeben. Gegen Bulgarien stehen ihm Max Logelin und Jonathan Diederich nicht zur Verfügung. Die beiden Talente sind derzeit mit der U20-Auswahl bei der EM der Division B im nordmazedonischen Skopje im Einsatz. Dorian Grosber und Davy Rocha fehlen ebenfalls.