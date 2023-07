Eschs Basketballerinnen bekommen einen neuen Trainer

In der LBBL

In der LBBL

Alexandre Carradore sammelte in Esch als Co-Trainer des Männerteams Erfahrungen. Foto: Stéphane Guillaume

Bei Eschs Basketballteam der Frauen gibt es einige Veränderungen. Auf der Trainerbank wird Vincent Gevrey durch Alexandre Carradore ersetzt. Außerdem konnte der Club zwei Neuzugänge verpflichten. Nadine Bourg und Emily Leid kommen aus Walferdingen nach Esch. Résidence hatte entschieden, in der kommenden Saison nicht mehr in der LBBL, sondern in der Nationale 2 zu spielen.

Bei ihrem neuen Club treffen Bourg und Leid unter anderem auf Tatsiana Likhtarovich, die weiterhin für Esch auflaufen wird.