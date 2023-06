Eric Grand im Alter von 45 Jahren verstorben

Eric Grand stand in den vergangenen Jahren bei Bettemburgs Männerteam in der Verantwortung. © FOTO: Albert Krier

Eric Grand zählte zu den besten Basketballern Luxemburgs, spielte für Ecluse, die Musel Pikes, Zolver, Racing und für die Nationalmannschaft. Nun ist er im Alter von 45 Jahren verstorben.

Grand war zuletzt als Trainer aktiv und coachte in den vergangenen Jahren das Männerteam Bettemburgs, mit dem er den Aufstieg in die Nationale 2 am letzten Spieltag gegen Hesperingen nur knapp verpasste. Er galt stets als engagiert und coachte mit der gleichen Leidenschaft, die ihn schon als Spieler ausgemacht hatte.

Das „Luxemburger Wort“ entbietet den trauernden Angehörigen sein tief empfundenes Beileid.