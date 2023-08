Australien souverän - England zittert sich ins Viertelfinale

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

England bezwang Außenseiter Nigeria nach 120 torlosen Minuten und langer Unterzahl mit 4:2 im Elfmeterschießen. Australien setzte sich nach anfänglicher Nervosität letztlich souverän mit 2:0 (1:0) gegen Dänemark durch und steht zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft im Viertelfinale.

Caitlin Foord (29.') brachte die Matildas in Sydney vor der Pause auf Kurs, Hayley Raso (71.') legte im zweiten Durchgang nach. Der Co-Gastgeber trifft nun im Viertelfinale am Samstag (9.30 Uhr, Luxemburger Zeit) auf Frankreich oder Überraschungsteam Marokko, die am Dienstag im letzten Achtelfinale aufeinandertreffen. Die Engländerinnen stehen zum fünften Mal in Serie im Viertelfinale, dort geht es am Samstag gegen Kolumbien oder Jamaika.

Lesen Sie auch:

USA erlebt Elfmetertrauma, die Niederlande siegen souverän

Nach ihrer Gala zum Vorrundenabschluss gegen Kanada hatten die Australierinnen im Achtelfinale zunächst große Mühe. Die ersten gefährlichen Abschlüsse gingen an Dänemark, Rikke Marie Madsen (8.') und Pernille Harder (10.'/17.') scheiterten. Dann schaltete Australien einmal blitzschnell um, nach Traumpass von Mary Fowler vollstreckte Foord durch die Beine von Torfrau Lene Christensen.

Sam Kerr gab nach einer Wadenverletzung im Achtelfinale ihr Turnierdebüt. Foto: AFP

Nach dem Wechsel bekamen die Matildas das Spiel besser unter Kontrolle. Der Ball lief zeitweise gefällig in den eigenen Reihen, Gefahr entstand aber vor allem durch Umschaltaktionen über die schnelle Foord.

Wir haben für das Elfmeterschießen trainiert, wir hatten einen Plan ausgearbeitet. Sarina Wiegman

Nach ihrer Hereingabe scheiterte Emily van Egmond per Hacke (65.'), ehe Raso kurze Zeit später nach Ablage von van Egmond flach ins Eck vollendete. In der Schlussphase feierte Starspielerin Sam Kerr nach Wadenverletzung ihr Turnierdebüt.

Kein englischer Elfer-Fluch

Chloe Kelly, Torschützin im EM-Finale 2022 gegen Deutschland, verwandelte derweil den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen für die Engländerinnen, Nigerias Spielerinnen hatten zuvor gleich zweimal daneben gezielt. „Wir haben für das Elfmeterschießen trainiert, wir hatten einen Plan ausgearbeitet“, sagte Englands Teammanagerin Sarina Wiegman. Nach der Roten Karte gegen Stürmerin Lauren James wegen eines Revanchefouls (87.') hatte England das vorzeitige Aus gedroht, die Lionesses retteten sich aber über die Zeit.

Englands Torhüterin Mary Earps (l.) und Rachel Daly feiern gemeinsam den Sieg. Foto: AFP

Vor 49.461 Fans im australischen Brisbane kam Englands geballte Offensiv-Kraft kaum zur Entfaltung. Nach drei Siegen und 8:1 Toren in der Vorrunde begann das Team von Teammanagerin Sarina Wiegman verhalten und hatte sogar Glück, als Nigerias in England geborene Abwehrspielerin Ashleigh Plumptre nur die Latte traf (17.').

In der zweiten Hälfte wurden spielerische Höhepunkte immer seltener. Erst ein Kopfball von Rachel Daly (76.') sorgte noch einmal für Gefahr. Nach dem Platzverweis gegen Topscorerin James wurde die Partie immer zerfahrener, England zog sich zurück und hoffte auf das Elfmeterschießen - mit Erfolg.