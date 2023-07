Australien bei Heim-WM weiter, Japan entzaubert Spanien

Share this with email

Mit einer überzeugenden Vorstellung ist Gastgeber Australien bei der Fußball-WM im eigenen Land als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. 4:0 (2:0) gewannen die Matildas am Montag gegen Kanada, das als Gruppendritter die Heimreise antreten muss. Vor 27.706 Fans in Melbourne erzielten Doppelpackerin Hayley Raso (9.' und 39.'), Mary Fowler (58.') und Steph Catley (90. + 4.'/Foulelfmeter) die Tore für das Team von Trainer Tony Gustavsson. Nigeria reichte im Parallelspiel der Gruppe B vor 24.884 Zuschauern in Brisbane ein 0:0 gegen Irland, um als Gruppenzweiter ebenfalls weiterzukommen.

Die Westafrikanerinnen treffen am kommenden Montag im Achtelfinale auf England, China oder Dänemark (9.30 Uhr, Luxemburger Zeit), Australien kann es in der Runde der letzten 16 Teams neben den drei Genannten theoretisch sogar auch mit Haiti zu tun bekommen (Montag, 12.30, Luxemburger Zeit). Wer in Gruppe D die ersten beiden Plätze belegt, entscheidet sich am Dienstag.

Japanische Effizienz

Mit einem überraschend deutlichen 4:0 (3:0) über Spanien haben die japanischen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland ein starkes Signal an die Konkurrenz gesendet und sich Platz eins in Gruppe C gesichert.

Japans Hinata Miyazawa traf gleich doppelt gegen die Spanierinnen. Foto: AFP

Während die andere Seite den Ball hatte, haben wir in den Zweikämpfen und nach der Balleroberung versucht, maximales Tempo zu gehen. Futoshi Ikeda

Vor 20.957 Zuschauern in Wellington erzielten am Montag Hinata Miyazawa (12.' und 40.') mit ihren Turniertoren drei und vier, Riko Ueki (29.') und Mina Tanaka (82.') die Tore für die Elf von Trainer Futoshi Ikeda.

„Während die andere Seite den Ball hatte, haben wir in den Zweikämpfen und nach der Balleroberung versucht, maximales Tempo zu gehen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen“, sagte Ikeda, dessen Team mit einem minimalen Ballbesitzanteil (23 Prozent) viel anzufangen wusste. Spaniens Trainer Jorge Vilda räumte defensive wie offensive Schwächen ein: „Wir haben noch nicht das Beste von Spanien gesehen“, sagte er.

Im Achtelfinale am kommenden Samstag trifft Japan, das die Gruppenphase mit 11:0 Toren abschloss, auf Norwegen (10 Uhr Luxemburger Zeit). Der Gruppenzweite Spanien bekommt es am selben Tag mit der Schweiz zu tun (7.00 Uhr, Luxemburger Zeit), die von der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Inka Grings trainiert wird.