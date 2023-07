Auf die FLH-Auswahl warten interessante Aufgaben

Share this with email

Luxemburg trifft in der ersten Qualifikationsrunde zur Handball-Weltmeisterschaft 2025 auf Israel. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in der EHF-Zentrale in Wien. Die Hinspiele der ersten Qualifikationsphase werden am 1. und 2. November ausgetragen. Die Rückspiele finden am 4. und 5. November statt. Dabei genießt die FLH-Auswahl im Kampf um die Teilnahme an der Handball-WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien zunächst Heimrecht.

Im Anschluss wurden in Wien ebenfalls die Partien der Relegationsrunde zur Handball-EM 2026 ausgelost. Dort trifft Luxemburg am 10. oder 11. Januar 2024 zunächst auswärts auf Lettland. Die Rückspiele sind für den 13. und 14. Januar terminiert. Mit einem Sieg in diesem Duell würde die FLH-Auswahl in die finale Qualifikationsphase einziehen.