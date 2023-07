Alex Knaff gewinnt die Sudstroum Open

Der 25-Jährige triumphiert bei seinem Heimspiel in Esch sowohl im Einzel als auch im Doppel. Bereits in der Woche zuvor durfte er jubeln.

Alex Knaff zeigt sich in der Heimat in Topform. Foto: Stéphane Guillaume/LW-Archiv

Bei den beiden Tennisturnieren in Luxemburg hat sich Alex Knaff als Titelsammler ausgezeichnet. Der 25-Jährige gewann vor einer Woche nicht nur die Doppel-Konkurrenz bei den Luxembourg Open, sondern sicherte sich auch nun bei den Sudstroum Open in Esch zwei Titel.

Am Freitag triumphierte Knaff im Doppel-Finale an der Seite des Österreichers David Pichler mit 1:6, 6:1 und 12:10 gegen die griechischen Brüder Dimitris und Stefanos Sakellaridis. Bereits bei den Luxembourg Open hatte er an der Seite seines Landsmanns Chris Rodesch gegen das Duo gewonnen.

Und auch im Einzel gab es ein Déjà-vu: Im Endspiel am Sonntag besiegte Knaff den Deutschen Marlon Vankan mit 6:3 und 6:1. Dieser hatte im Halbfinale Rodesch aus dem Turnier geworfen - genau wie beim Turnier in der Vorwoche.