Adrian Stot wird Trainer beim HB Esch

Der Routinier tritt bei den Männern die Nachfolge von Meister-Trainer Danijel Grgic an.

Adrian Stot wird neuer Trainer der Escher Handballer. Dies gab der Verein am Donnerstagabend bekannt. Damit haben die Escher einen erfahrenen Trainer verpflichtet. Stot war zehn Jahre lang Nationaltrainer bei den Männern und trainierte zuletzt die FLH-Auswahl der Frauen. Im Vorfeld der anstehenden Kampagne zur EM-Qualifikation wurde er jedoch von Alexandre Scheubel abgelöst.

Bei den Eschern übernimmt der 55-Jährige das Traineramt von Danijel Grgic, der sich in der vergangenen Saison mit dem Meistertitel verabschiedet hatte. Auf Vereinsebene stand Stot zuletzt in der Saison 2018/2019 bei den Männern des HB Berchem an der Seitenlinie.