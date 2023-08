Werden auch Sie zum Philanthropen!

Immer mehr Menschen engagieren sich in der Philanthropie und stellen ihre persönlichen Ressourcen in den Dienst von Anliegen, die ihnen am Herzen liegen. Degroof Petercam, die durch ihre eigene gemeinnützige Stiftung in Belgien ein ein großes Fachwissen in diesem Bereich entwickelt hat, begleitet ihre Kunden bei der Umsetzung ihrer philanthropischen Projekte.