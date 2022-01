Uma jovem belga de 19 anos completou a volta ao mundo a solo num avião ultraleve, na quinta-feira, tornando-se a mulher mais jovem a fazê-lo.

Zara Rutherford, a jovem de 19 anos que deu sozinha a volta ao mundo

AFP Uma jovem belga de 19 anos completou a volta ao mundo a solo num avião ultraleve, na quinta-feira, tornando-se a mulher mais jovem a fazê-lo.

Após uma viagem de 52 mil quilómetos pelo cinco continentes, em várias etapas, Zara Rutherford, uma jovem piloto britânico-belga de 19 anos, aterrou no aeroporto de Kortrijk-Wevelgem, na Bélgica, e entrou para a história da aviação.

O avião utilizado por Rutherford foi um Shark UL com um peso de apenas 325 kg. A viagem à volta do mundo demorou seis meses, mais tempo do que inicialmente previsto, de apenas três.

Rutherford não é a piloto mais jovem a voar sozinha em todo o mundo - Travis Ludlow, um britânico de 18 anos, fê-lo no ano passado. Mas é a mulher mais jovem a fazê-lo.

Até agora, o feito sozinha pertencia a Shaesta Waiz, que fez a travessia em 2017 com 30 anos.

No início, em agosto de 2021, a mãe de Zara Rutherford mostrou-se "extremamente orgulhosa" da aventura da filha. A sua "missão era encorajar as raparigas a seguirem os seus sonhos e a alcançarem as estrelas" disse na altura.

Essa foi a mensagem de Zara para o mundo: "Espero realmente encorajar raparigas e mulheres jovens a irem para a aviação, ciência, tecnologia, engenharia e matemática".

