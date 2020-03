Nunca é tarde para aprender algo novo

Viver 3 min.

VvV. Cursos online para fazer em quarentena

O Luxemburgo está em estado de emergência desde o dia 17 de março, a propósito da pandemia provocada pelo coronavírus covid-19. O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, apelou a todos para "que fiquem em casa" e só saiam se for estritamente necessário.

Em momento de isolamento social, para quem está dentro de casa sem poder trabalhar através do modelo de teletrabalho, é possível que se possa passar por momentos de menor entusiasmo.

Das línguas, às arte plásticas, passando por aquela formação que gostava de ter feito mas nunca teve disponibilidade, esta é uma excelente oportunidade para dedicar-se a aprender algo novo.

Aqui ficam algumas sugestões de websites e plataformas às quais pode recorrer:

Plataformas

Learn Café

A Learn Café é uma plataforma com vários cursos online em Português do Brasil. Embora a maioria dos cursos sejam pagos, também existe uma área dedicada à aprendizagem livre. Saiba mais.

Class Central

Funciona como uma listagem de cursos online, um agregador cuja intenção é "facilitar a procura dos melhores cursos sobre quase todos os assuntos, onde quer que eles existam". Os cursos gratuitos de universidades, oferecidos através de plataformas de cursos abertos massivos online (MOOC). Seja qual for o seu interesse em aprender, é mais do que provável que o nosso catálogo inclua um curso que vá ao encontro das suas necessidades. Saiba mais.

Seabrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas e disponibilizou 100 cursos gratuitos cobrindo várias áreas. Saiba mais.

Universidades

São Paulo

É por muitos considerada uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil e oferece 16 cursos online gratuitos falados em português do Brasil. Segundo a publicação online A Gazeta, através de uma parceria com a plataforma Coursera, a conclusão dos cursos disponíveis são orientados por doutores e pós-doutores da Universidade de São Paulo. É possível requerer emissão de certificado por aproximadamente 5 euros. Saiba mais.

Harvard

Fundada em 1636, Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. A Universidade, que está sediada em Cambridge e Boston, Massachusetts, disponibilizou uma série de cursos online. Os cursos são

lecionados em inglês e os certificados

Outras ofertas



Marketing, Estratégia, Gestão

A Fundação Getúlio Vargas oferece mais de 50 cursos online que vão das finanças, à gestão, passando pelo marketing e estratégia. A carga horária varia entre as 5 e as 15 horas e as aulas são em português do Brasil. Saiba mais.

Artes Manuais, Pintura, Desenho

Gosta de fazer uns rabiscos mas nunca teve oportunidade de se dedicar ao desenho? Assim que as recomendações para ficar em casa começaram, a conhecida marca de lápis de cor, Faber Castell, lançou uma série de cursos online de desenho, tanto para crianças como para adultos. Esta oferta está disponível até dia 19 de abril de 2020. Saiba mais.

