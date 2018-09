Voilà, com estes sapatos tem milhões a seus pés

Um par de sapatos criado por uma marca do Dubai custa uma pequena fortuna: 17 milhões de dólares (14,5 milhões de euros). Serão possivelmente os sapatos mais caros do mundo, diz a criadora.

Carros, jóias, casas, vestuário sempre foram objetos de luxo para quem o dinheiro não é escasso. A marca Jada, do Dubai, quis subir a fasquia no que toca a excentricidade e criou "os sapatos mais caros do mundo". São 14,5 milhões de euros num par de stiletos, onde cabem certamente carros, jóias, casas e algum vestuário. "Como é que uns sapatos podem custar assim tanto dinheiro?", pergunta o leitor. "Diamantes", é a resposta. O par, produzido em Itália, é feito de 236 diamantes e algum ouro. A completar, cada sapato tem ainda um diamante de classificação D - o mais puro, raro e mais caro diamante branco - de 15 quilates. Os Passion Diamond Shoes existem apenas em tamanho 36 mas a marca produz para qualquer pé. A obra de arte é uma parceria entre a Jada e a Passion Jewellers e será lançada na próxima semana no Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, no Dubai. Luxo com luxo se paga.

