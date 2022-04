A nova ponte tem 632 metros de altura e as autoridades locais já se candidataram ao Livro de Recordes do Guinness.

Vietname inaugura maior ponte de vidro do mundo

Nas montanhas do Vietname foi inaugurada na sexta-feira aquela que é provavelmente a maior ponte de vidro do mundo. A Bach Long Bridge (Ponte do Dragão Branco) tem 632 metros de comprimento e já é a atração de Moc Chau, região popular entre turistas de todo o mundo.

Esta nova construção está a 150 metros de altura, entre duas montanhas, e tem uma vista invejável. "Já apresentamos um dossier para que a ponte seja incluída no Guinness Book of Records", disse Mai Tri Tue, vice-diretor do conselho local de turismo no distrito de Moc Chau.

Até ao momento, uma ponte de vidro de 526 metros de comprimento na província chinesa de Guangdong, inaugurada em 2020, é a recordista mundial.



A Bach Long Bridge consiste em três camadas de vidro temperado, com mais resistência, feito pelo fabricante francês Saint-Gobain. Segundo a empresa, é capaz de suportar até cinco toneladas. Nos testes antes da inauguração, passaram camiões e carros e não foi registado nenhum incidente.

Pelo menos, 500 pessoas podem estar na ponte ao mesmo tempo, assegura o fabricante. E a ideia é mesmo essa: atrair mais turistas para esta região, a 200 quilómetros da capital vietnamita, Hanói. A província montanhosa é conhecida pelas plantações de chá, cascatas, uma caverna de morcegos e várias tribos indígenas que habitam nas montanhas.

