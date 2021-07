As visitas serão organizadas até 1 de setembro, altura em que haverá uma abertura generalizada ao público.

Verão

Visitas guiadas ao Palácio grão-ducal retomam esta quarta-feira

As visitas guiadas ao Palácio grão-ducal vão ser retomadas esta quarta-feira, 14 de julho. Tal como tem sido tradição, a abertura da residência de trabalho do casal grão-ducal costuma acontecer durante os meses de verão e este ano não é exceção.

As visitas serão organizadas até 1 de setembro, altura em que haverá uma abertura generalizada ao público. De acordo com o Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO, na sigla em inglês), a partir de hoje os interessados podem conhecer melhor sobre a vida e o trabalho do casal grão-ducal, como é a vida num palácio ou ainda ver as decorações dos salões e as obras de arte.

Ao todo, vão ser organizadas sete visitas por dia, com duração de 75 minutos casda. A partida tem lugar no serviço de turismo da capital (Place Guillaume II, n° 30), o uso de máscara é obrigatório durante toda a visita e deverá ser mantida a distância física de dois metros. Os bilhetes para as visitas guiadas podem ser comprados diretamente no balcão do LCTO ou através do site Luxembourg City, onde são disponibilizadas mais informações sobre os horários das visitas.

O custo dos bilhetes é de 14 euros para os adultos e de sete euros para as crianças entre os 4 e os 12 anos. Para as crianças com menos de 4 anos a entrada é gratuita.



