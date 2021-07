Iniciativa de verão 'Vëlosummer' inclui mais de 550 quilómetros ao longo de 65 comunas em todo o país, e pretende apoiar a Horeca. Uma sugestão para quem fica no Grão-Ducado este verão.

Verão luxemburguês

Quer conhecer melhor o Luxemburgo de bicicleta?

Henrique DE BURGO Iniciativa de verão 'Vëlosummer' inclui mais de 550 quilómetros ao longo de 65 comunas em todo o país, e pretende apoiar a Horeca. Uma sugestão para quem fica no Grão-Ducado este verão.

Os ministros da Mobilidade e do Turismo, François Bausch e Lex Delles, inauguram oficialmente este sábado a segunda edição do 'Vëlosummer'. O programa consiste numa rede de ciclovias turísticas para incentivar as férias de verão no Grão-Ducado.

O projeto inclui este ano 12 troços com mais de 550 quilómetros, 65 comunas participantes (o triplo do ano passado) e 112 quilómetros de estradas fechadas ao tráfego motorizado (exceto moradores locais). Cerca de 103 quilómetros destas estradas vão estar fechadas unicamente durante um ou dois fins de semana.



A iniciativa foi realizada pela primeira vez no ano passado e este ano conta com o dobro de ciclovias, no total 12 circuitos por todo o país. A parceria entre o Executivo e a direção-geral do Turismo acontece entre 31 de julho e 29 de agosto, com o objetivo de apoiar o relançamento do setor da Horeca.

Cinco estradas para percorrer em agosto A pandemia trocou-lhe os planos e vai passar este verão no Luxemburgo? Isso é uma bela oportunidade para fazer-se à estrada e conhecer melhor o Grão-Ducado. Aqui ficam cinco sugestões de caminhos espetaculares para cumprir nestes dias estivais.

As comunas participantes e os cinco gabinetes regionais de turismo vão também promover os restaurantes, cafés, hotéis, pousadas, parques de campismo e pontos de interesse turísticos nas proximidades dos 12 circuitos.

O serviço de bagagem da direção geral do Turismo permite o transporte gratuito de bagagens dos ciclistas de um alojamento para outro. O mapa detalhado dos circuitos e outras informações podem ser consultados no site oficial ou através da aplicação 'Tourismus-App'.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.