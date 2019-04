Nevou este sábado no Luxemburgo, mas não desespere. Se ainda não sabe onde ir de férias, estas são as opções mais em conta para a carteira. O sol brilhará para todos nós.

Verão 2019. Estas são as praias mais baratas da Europa

O verão está quase a chegar e, com ele, as tarde de mergulhos e esplanadas até ao anoitecer. No entanto, é nesta altura que os preços sobem e se torna mais difícil de encaixar tudo no orçamento da escapadela para o calor.

Para dar uma ajuda, o site Post Office Travel Money divulgou o estudo Holiday Cost Barometer sobre os destinos de praia mais baratos na Europa. Não é necessário ir para muito longe para encontrar lugares incríveis a preços razoáveis.

A selecção considerou os valores de itens típicos de férias - um café, uma cerveja, um refrigerante, um copo de vinho, uma garrafa de água, um protetor solar, um almoço de dois pratos para dois, um jantar para dois, acompanhado de uma garrafa de vinho.

Estes foram os destinos que, somando tudo, ficam mais baratos.

Sunny Beach, Bulgária

(Café: 0,81 euros; Garrafa de cerveja local: 0,81 euros; Coca-Cola: 1,09 euros; Copo de vinho: 1,36 euros; Garrafa de água: 0,43 euros; Protetor solar: 2,71 euros; Repelente de insetos: 2,71 euros; Almoço: 9,77 euros; Jantar com uma garrafa de vinho da casa: 25,38 euros) Custo: 45,08 euros

Algarve, Portugal

(Café: 0,66 euros; Garrafa de cerveja local: 1,22 euros; Coca-Cola: 1,53 euros; Copo de vinho: 1,90 euros; Garrafa de água: 0,51 euros; Protetor solar: 4,57 euros; Repelente de insetos: 5,89 euros; Almoço: 16,27 euros; Jantar: 34,07 euros) Custo: 66,63 euros

Marmaris, Turquia

(Café: 1,03 euros; Garrafa de cerveja local: 2,57 euros; Coca-Cola: 1,03 euros; Copo de vinho: 3,43 euros; Garrafa de água: 0,35 euros; Protetor solar: 7,74 euros; Repelente de insetos: 2,57 euros; Almoço: 10,31 euros; Jantar: 39,54 euros) Custo Total: 68,58 euros

Torremolinos, Espanha

(Café: 1,21 euros; Garrafa de cerveja local: 2,19 euros; Coca-Cola: 1,53 euros; Copo de vinho: 2,70 euros; Garrafa de água: 0,38 euros; Protetor solar: 5,58 euros; Repelente de insetos: 3,55 euros; Almoço: 20,30 euros; Jantar: 38,46 euros) Custo: 75,90 euros

Benidorm, Espanha

(Café: 1,83 euros; Garrafa de cerveja local: 1,93 euros; Coca-Cola: 2,23 euros; Copo de vinho: 1,93 euros; Garrafa de água: 0,25 euros; Protetor solar: 13,81 euros; Repelente de insetos: 6,04 euros; Almoço: 19,28 euros; Jantar: 43,01 euros) Custo: 90,32 euros

Creta, Grécia

(Café: 2,53 euros; Garrafa de cerveja local: 2,53 euros; Coca-Cola: 2,53 euros; Copo de vinho: 3,04 euros; Garrafa de água: 0,51 euros; Protetor solar: 7,11 euros; Repelente de insetos: 2,23 euros; Almoço: 24,37 euros; Jantar: 48,71 euros) Custo: 93,58 euros

Pafos, Chipre

(Café: 2,53 euros; Garrafa de cerveja local: 2,23 euros; Coca-Cola: 2,34 euros; Copo de vinho: 2,53 euros; Garrafa de água: 0,28 euros; Protetor solar: 7,23 euros; Repelente de insetos: 5,27 euros; Almoço: 26,39 euros; Jantar: 48,73 euros) Custo: 97,54 euros

Sliema, Malta

(Café: 1,77 euros; Garrafa de cerveja local: 2,53 euros; Coca-Cola: 2,13 euros; Copo de vinho: 4,01 euros; Garrafa de água: 0,54 euros; Protetor solar: 13,32 euros; Repelente de insetos: 3,84 euros; Almoço: 30,46 euros; Jantar: 45,08 euros) Custo: 103,67 euros

Limassol, Chipre

(Café: 2,03 euros; Garrafa de cerveja local: 2,53 euros; Coca-Cola: 2,03 euros; Copo de vinho: 3,04 euros; Garrafa de água: 0,87 euros; Protetor solar: 14,71 euros; Repelente de insetos: 4,05 euros; Almoço: 26,28 euros; Jantar: 52,76 euros) Custo: 108,31 euros

Alicante, Espanha

(Café: 1,22 euros; Garrafa de cerveja local: 1,53 euros; Coca-Cola: 1,83 euros; Copo de vinho: 2,03 euros; Garrafa de água: 0,61 euros; Protetor solar: 14,22 euros; Repelente de insetos: 4,06 euros; Almoço: 26,29 euros; Jantar: 58,47 euros) Custo: 110,24 euros

Maiorca, Espanha

(Café: 2,13 euros; Garrafa de cerveja local: 3,35 euros; Coca-Cola: 2,85 euros; Copo de vinho: 3,55 euros; Garrafa de água: 0,60 euros; Protetor solar: 15,23 euros; Repelente de insetos: 6,60 euros; Almoço: 26,40 euros; Jantar: 51,48 euros) Custo: 112,20 euros

Porec, Croácia

(Café: 1,53 euros; Garrafa de cerveja local: 2,57 euros; Coca-Cola: 2,42 euros; Copo de vinho: 4,56 euros; Garrafa de água: 0,86 euros; Protetor solar: 8,56 euros; Repelente de insetos: 5,70 euros; Almoço: 25,67 euros; Jantar: 62,16 euros) Custo: 114,07 euros

Halkidiki, Grécia

(Café: 3,56 euros; Garrafa de cerveja local: 5,07 euros; Coca-Cola: 3,05 euros; Copo de vinho: 5,07 euros; Garrafa de água: 1,02 euros; Protetor solar: 15,23 euros; Repelente de insetos: 6,09 euros; Almoço: 30,48 euros; Jantar: 47,75 euros) Custo: 117,32 euros

Corfu, Grécia

(Café: 2,54 euros; Garrafa de cerveja local: 3,35 euros; Coca-Cola: 2,03 euros; Copo de vinho: 3,56 euros; Garrafa de água: 1,02 euros; Protetor solar: 7,32 euros; Repelente de insetos: 6,39 euros; Almoço: 24,38 euros; Jantar: 69,69 euros) Custo: 120,24 euros

Zadar, Croácia

(Café: 1,71 euros; Garrafa de cerveja local: 2,57 euros; Coca-Cola: 2,57 euros; Copo de vinho: 3,57 euros; Garrafa de água: 1 euro; Protetor solar: 10,69 euros; Repelente de insetos: 5,70 euros; Almoço: 19,96 euros; Jantar: 75,57 euros) Custo: 123,34 euros.

Ana Patrícia Cardoso | Fotografias Shutterstock





