Vem aí um novo Titanic

O milionário australiano e político conservador Clive Palmer não desiste da ideia que lançou em 2012 e, seis anos depois (e três após ser forçado a interromper os trabalhos devido a problemas financeiros), retoma o projeto de construção do Titanic II, uma réplica do navio original que naufragou na viagem inaugural, entre Southampton e Nova Iorque.

Segundo o diário The Guardian, Palmer tem planos de deslocação da sede da empresa Blue Star Lines, proprietária do projeto, de Londres para Paris e já explicou o que pretende para o Titanic II. "O navio irá seguir os planos da viagem original, entre Southampton e Nova Iorque. Mas também fará viagens à volta do mundo, inspirando e encantando milhões de pessoas em cada porto que visitar através da sua aura de beleza e mistério", afirmou, citado pelo jornal britânico. "Tantos milhões de pessoas sonharam com uma viagem no Titanic e em experimentar o seu estilo majestoso; pois bem, o Titanic II será a concretização desses sonhos", acrescentou.



A construção do projeto de 2012 foi concessionada a um estaleiro chinês (CSC Jinling Shipyard) e os planos apontavam para que estivesse pronto em 2016. No entanto, o desinteresse dos investidores logo em 2014 levou a que não chegasse a haver início dos trabalhos. No ano seguinte, através de um porta-voz, Palmer admitiu que o plano sofrera um atraso, mas que o navio seria apresentado este ano. Agora tenta retomar o projeto, mas enfrenta diversas dificuldades, nomeadamente a construção de uma outra réplica do Titanic, num parque temático da província chinesa de Sichuan.

O Titanic original partiu de Southampton para a viagem inaugural a 10 de abril de 1912 e afundou-se na madrugada de dia 15, depois de colidir na véspera com um icebergue. Dos mais de dois mil passageiros que seguiam a bordo morreram 1.514 pessoas e a trágica história foi passada a documentários e cinema (o filme de 1997, realizado por James Cameron e protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, tornou-se um enorme sucesso de bilheteira, tendo sido premiado com 11 Óscares). Os destroços da embarcação, procurados ao longo dos anos por diversas equipas de pesquisadores, foram encontrados em 1985 a 650 km a sudeste da Terra Nova (Canadá), a 3.843 metros de profundidade.











