A soberana surge a tomar chá com a personagem infantil antes do concerto para assinalar o Jubileu de Platina de Isabel II.

Viver 7 1

Jubileu

Veja o vídeo da rainha Isabel II a tomar chá com o urso Paddington

Redação A soberana surge a tomar chá com a personagem infantil antes do concerto para assinalar o Jubileu de Platina de Isabel II.

Um vído divulgado pelo Palácio de Buckingham a 4 de Junho de 2022, mostra a Rainha Isabel II e o urso Paddington a tomarem chá no Buckingham Palace, tirada de um filme que foi exibido na BBC Platinum Party no Palácio a 4 de de junho de 2022.

Depois da conversa entre os dois, a rainha guarda na sua mala uma sandes para comer depois da festa, a Platinum Party. No final o urso, personagem da literatura infantil que também deu origem a um filme, agradece à rainha "por tudo".

No concerto, lá fora, a que assistiram cerca de 22.000 pessoas no local e milhões em casa através da transmissão televisiva, trouxe estrelas variadas estrelas musicais para o histórico Jubileu de Platina de Isabel II. Vejas as imagens:

7 imagens do Concerto

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP . Foto: AFP Foto: AFP Foto: dpa Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.