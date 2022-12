A quadra natalícia já passou, mas não precisa de se desfazer da sua árvore natural. Eis algumas ideias para reutilizá-la.

Veja como dar uma nova vida à sua árvore de Natal

A quadra natalícia já passou, mas não precisa de se desfazer da sua árvore natural. Eis algumas ideias para reutilizá-la.

(dpa/tmn) - Com o fim do Natal e o aproximar do Ano Novo, é tempo de começar a pensar em arrumar as decorações e de deitar fora alguns itens que aparentemente já não têm utilidade. No caso da árvore de Natal natural, esta decisão não deve ser tomada de forma impulsiva, já que pode ter vários outros usos após ser o centro das atenções da quadra festiva. São eles:

Abrigo para animais

Um amontoado de ramos no canto de um jardim pode muito bem tornar-se num abrigo de inverno para animais, como pássaros, por exemplo, que tendem a esconder-se quando o perigo espreita. Os ouriços e os insetos podem utilizá-lo para passar o seu período de hibernação.

Proteger plantas

Os ramos cortados da árvore podem proteger as plantas e as flores do gelo. Os abetos, muito usados no Natal, são particularmente indicados para isto: as suas folhas caem gradualmente até à primavera, ou seja, as plantas vão recebendo, aos poucos, cada vez mais luz e ar.

Composto para o jardim

Se a árvore for cortada em pedaços, pode acabar no compostor e tornar-se um fertilizante importante. Os ramos são muito úteis para a compostagem, especialmente para contrabalançar a humidade dos resíduos de frutas e hortaliças.

Alimentos ou brinquedos para animais

Algumas reservas de vida selvagem, parques ou jardins zoológicos aceitam árvores de Natal usadas, que servem como ração ou entretenimento para os animais. No primeiro caso, Saskia Blümel, da alemã Associação de Árvores de Natal Naturais, avisa que a sua utilização para alimentar cavalos "não é recomendada. As ovelhas, cabras e alpacas têm um estômago mais resistente e conseguem digerir melhor os ramos".

Lenha

Quem tem um fogão a lenha ou uma lareira pode usar a árvore para alimentá-los, mas é pouco provável que consiga fazê-lo este inverno, já que a madeira não terá secado o suficiente para o efeito.

Trabalhos manuais

Se for adepto de decoração personalizada, esta é a sua oportunidade para por mãos à obra. O tronco da árvore, por exemplo, pode ser usado para fazer várias peças, esculpindo a madeira, como ganchos de pendurar casacos ou batedeiras de madeira, sugere a Associação de Árvores de Natal Naturais

