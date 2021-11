Milhares de pessoas nos EUA vestiram-se a rigor para celebrar o Halloween a 31 de outubro, um dos países onde a tradição tem muitos adeptos.

Veja as fotos do Halloween mais famoso do mundo

A tradição continua a ter muita força sobretudo nos Estados Unidos, onde todos os anos se realizam eventos como o Círculo Mágico das Bruxas em Salem, Massachusetts, ou o cortejo de Nova Iorque.

Apesar da data estar associada ao Dia dos Mortos no México, os americanos vestem-se a rigor não só com fatos que remetem para o universo do terror, mas também super-heróis, e personalidades da cultura e entretenimento norte-americanas:

26 Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Salem, Massachusetts, EUA. Foto: AFP Arlington, Virginia, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Nova Iorque, EUA. Foto: AFP Washington, DC, EUA. Foto: AFP





