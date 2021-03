Medida será implementada em toda a União Europeia.

Viver 2

Veículos elétricos e estações de carregamento vão ter novos rótulos

Henrique DE BURGO Medida será implementada em toda a União Europeia.

Os veículos elétricos e as estações de carregamento em toda a União Europeia vão passar a ter novos rótulos já a partir de 20 de março. A imposição é da UE e, segundo a federação que representa os construtores e importadores de automóveis no Luxemburgo (FEBIAC), o objetivo é harmonizar a norma 2014/94/EU entre os Estados-membros, mas também ajudar os condutores a selecionar corretamente a estação de carregamento segundo as características do seu veículo.

Na prática, as viaturas ligeiras ou pesadas, e também as motorizadas elétricas vão ter um rótulo em forma de hexágono com fundo preto e uma letra branca consoante o tipo de veículo elétrico (corrente alternativa com letras B, C, D e E e corrente contínua com letras K, L, M, N e O). (nas fotos em baixo)

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

As estações de carregamento vão ter um rótulo com a mesma forma, mas com fundo branco e letra preta. Os novos rótulos vão ser colocados apenas nos veículos novos, uma vez que os antigos não são obrigados a adotar a medida. Nos veículos, as novas etiquetas vão ser colocadas junto ao local de carregamento e no cabo de carregamento, mas também no manual do veículo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.