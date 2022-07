De coração cheio. É assim que a empresária Fernanda Batalau e o marido se sentem quando reúnem a família em agosto, na terra natal. Também quer participar no nosso inquérito de verão?

As minhas queridas férias em Portugal

"Vamos reunir mais de 100 familiares na festa da casa de Viseu"

Paula SANTOS FERREIRA De coração cheio. É assim que a empresária Fernanda Batalau e o marido se sentem quando reúnem a família em agosto, na terra natal. A última pessoa com quem se deseja cruzar é com José Sócrates.

A gestão dos três restaurantes e dois cafés que tem no Luxemburgo deixa à conhecida empresária Fernanda Batalau poucas oportunidades para desfrutar do país natal, que deixou há 32 anos.

Por isso, as férias de verão em Portugal, com o marido Nuno e a filha Matilde, de 11 anos, são vividas intensamente, entre a terra natal, Viseu e os dias de praia no Algarve.



Qual o local de férias preferido em Portugal? A minha terra natal, Viseu, onde passo a maior parte dos dias de férias para estar com os meus pais. Começo as férias no Porto, onde fazemos sempre uma paragem e depois continuamos até Viseu e Algarve.

Qual a melhor praia? A praia da Galé, na Guia, Algarve, onde temos casa. Todos os verões ficamos lá cerca de 10 dias para aproveitar o mar e o sol português.

O melhor restaurante e prato gastronómico? O restaurante "Santa Luzia", em Viseu, com especialidades beirãs e onde nos deliciamos com um polvo panado com arroz de míscaros.

O casal Fernanda e Nuno com a filha Matilde nas férias em Portugal. D.R.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? Petiscos favoritos são os enchidos tradicionais da minha região, como a chouriça, morcela ou farinheira. A bebida preferida é o sumo de limão natural e todas as bebidas não alcoólicas

As férias inesquecíveis foram… São sempre as nossas férias em Portugal. Pelos dias com a família e pelas paisagens e locais do país. Gostamos de tudo no nosso país natal.

O que não pode faltar na mala de viagem? O computador. Nunca me separo dele. Mesmo nas férias com as minhas responsabilidades tenho de estar sempre contactável para os meus funcionários. Tem mesmo de ser.

O que leva sempre de Portugal no regresso a casa? Os nossos produtos tradicionais da região, desde os enchidos à fruta da época, como as uvas ou os figos. Conseguimos estar cá no início das vindimas, por isso, aproveitamos para trazer para o Luxemburgo. Tem tudo um sabor melhor.

Fernanda Batalau e a filha Matilde a banhos no Algarve. D.R.

A sua atividade favorita nas férias? Estar com a nossa família e amigos preenche-nos o coração. Em agosto é tradição reunirmos a família na casa de Viseu para uma grande festa. Este ano, dia 15 de agosto, vamos reunir mais de 100 familiares, cerca de 120 pessoas e iremos ter um porco no espeto. É sempre um dia muito especial. Os meus irmãos que vivem no Luxemburgo também se juntam para um dia que é sempre maravilhoso.

Com que personalidade pública gostava de ir petiscar? Com o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. É a personalidade mais popular de Portugal e tenho admiração por ele e parece-me uma pessoa boa, com coração. Gostava de conversar com ele para perceber se o presidente é realmente o homem que mostra ser, ou afinal foi uma imagem pública que criou.

Quem mandava para uma ilha deserta? Vladimir Putin e o eng. José Sócrates. O presidente russo pela guerra e a crise europeia gerada e Sócrates também o mandava para o fim do mundo, para nunca mais voltar a Portugal. Pela arrogância que continua a mostrar e por tudo o prejuízo que causou e continua a causar a Portugal.

