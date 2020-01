Madeira, Açores e Cabo Verde estão entre os destinos da feira de turismo, que arranca esta sexta-feira e dura até domingo.

Vakanz 2020. À descoberta das ilhas paradisíacas

Ana TOMÁS Madeira, Açores e Cabo Verde estão entre os destinos da feira de turismo, que arranca esta sexta-feira e dura até domingo.

Longe ou perto, pequenas ou grandes, paradisíacas e veranis, frias e agrestes, tropicais ou de vegetação cerrada, as ilhas são o grande destino em destaque na Vakanza 2020, que se realiza entre esta sexta-feira, 17 de janeiro, e domingo, 19, na Luxexpo The Box.

Entre as mais de 50 ilhas e arquipélagos, promovidos na 29ª edição da feira do turismo, contam-se as Baleares, as Galapagos, Havai, Islândia, Gronelândia, Fiji, Japão, Rapa Nui, Cabo Verde, Madeira ou Açores.

Madeira Foto: SRT

Há destinos mais reconhecidos, sobretudo enquanto locais de férias, como são os casos das ilhas gregas ou da Indonésia, mas também opções menos óbvias, onde se incluem, por exemplo, a ilha norueguesa de Lofoten ou Wragel, na Rússia, ilha onde viveram os últimos mamutes, há cerca de quatro mil anos.

Além das ilhas e arquipélagos, estarão também representados no certame outros destinos tradicionais, entre centenas de ofertas, desde pacotes de férias para toda a família ou singles, a tours, escapadinhas e férias low cost, sem esquecer o propostas desenhadas para os globetrotters e viajantes de espírito mais aventureiro.

Ir para fora, cá dentro

A feira não se limita a olhar para o exterior e é uma oportunidade de afirmar o Luxemburgo como destino turístico. E esta 29ª. edição da Vakanz não é exceção.

Mesmo com as ilhas como pano de fundo, o certame oferece a possibilidade a centenas de profissionais do setor das viagens de ficar no Grão-Ducado, durante três dias, e descobrir as mais-valias turísticas que o país tem para oferecer, refere a organização.

"Nesse contexto, a presença do ministro do Turismo, Lex Delles, no certame, na sexta-feira, é importante para nós enquanto destino de viagem e o stand 'Visit Luxembourg' serve como uma amostra para os nossos visitantes internacionais", afirma Morgan Gromy, CEO da Luxexpo The Box.

O responsável acrescenta que o impacto do certame no setor dura mesmo depois deste terminar. "São marcadas milhares de viagens e estadias, durante o evento e nas semanas que se lhe seguem", explica.

A feira é inaugurada oficialmente ao final da tarde, pelas 17h, com a presença do ministro do Turismo.

Hoje, as portas abrem às 14h e encerram às 21h. Sábado e domingo, a feira pode ser visitada entre as 10h e as 19h.



Além dos stands de viagens, há várias atividades e animação, assim como espaços de restauração dedicados à gastronomia das regiões promovidas, no âmbito da temática deste ano.

A entrada custa 5 euros e é gratuita até aos 18 anos.

Mais informações neste link.