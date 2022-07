Os conselhos são da LuxAirport.

Vai apanhar o avião no Findel? Os conselhos da LuxAirport

Diana ALVES Os conselhos são da LuxAirport.

Se vai viajar de avião, o melhor é reservar estacionamento no aeroporto e sair de casa com antecedência. Os conselhos são do diretor da LuxAirport, a empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo.

Em declarações à rádio 100,7, Alexander Flassak salientou que não há falta de pessoal no Findel, mas alertou que o melhor é o passageiro estar no aeroporto pelo menos duas horas antes do voo.

Em causa está o facto de haver muitos voos a descolar com horários próximos. De acordo com Alexander Flassak, isso faz com que os tempos de espera nas horas de ponta possam ser mais longos. Nesses picos, "há um aumento de 30 a 40% do número de passageiros", explica o responsável.

E se 'antigamente' uma hora – ou até mesmo 30 minutos – era o tempo suficiente para passar no controlo de segurança do Findel, agora a história é outra. Flassak avançou à 100,7 que, nos horários em que há muitos voos a descolar, é necessário contar com duas horas.

Aeroporto cheio e também o parque de estacionamento. O diretor da LuxAirport avisa ainda que em alturas de muita afluência não é possível garantir lugares de estacionamento para todos os passageiros.

O responsável recomenda reservar o estacionamento previamente. Caso contrário, os passageiros correm o risco de perder muito tempo à procura de lugar onde deixar o carro.

Flassak insiste que, para ter tempo suficiente para o check-in e para o controlo de segurança, o passageiro deve chegar ao terminal pelo menos duas horas antes da partida do voo. Outro conselho é fazer o check-in online no dia antes da viagem.

