Vídeo. Salvamento de Marcelo causa furor na imprensa internacional por Catarina OSÓRIO | Hoje às 16:34 O salvamento do Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no fim de semana no Algarve, está a ser noticiado na imprensa internacional.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa voltou a gerar atenção da imprensa internacional após ter protagonizado mais um momento insólito no passado fim de semana no Algarve. Marcelo encontrava-se na praia do Alvor no sábado passado, 15 de agosto, quando se apercebeu que duas jovens estavam em dificuldades numa canoa. Sem hesitar, atirou-se à agua e foi ajudá-las até à chegada do nadador-salvador. As imagens foram captadas pelas câmaras da SIC que se encontravam a fazer uma reportagem no local. O incidente está inclusive a ser tema de destaque pela imprensa:

O francês Le Parisien também destaca o feito de Marcelo num artigo publicado esta segunda-feira. Também o canal francês BFMTV dá destaque à história, bem como a revista gaulesa L'Obs. Já o site online francês L'Opinion destaca os dotes de nadador do presidente, bem como o espanhol La Voz de Galicia.

Presidente Marcelo resgata duas jovens do mar no Algarve No primeiro dia de praia no Alvor o presidente português apercebeu-se que duas jovens estavam em dificuldades numa canoa, atirou-se à agua e foi ajudá-las até ao nadador-salvador chegar. Veja as imagens.

Do mesmo modo o luxemburguês Le Quotidien escreve sobre o incidente de Marcelo e elogia o porte atlético do presidente de 71 anos. A RTL alemã também dedicou um artigo ao salvamento de sábado.

