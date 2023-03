Veja as imagens da saída da maternidade da princesa Stéphanie e do filho recém-nascido, esta quinta-feira, acompanhados do principezinho Charles e do Grão-duque herdeiro.

Vídeo. Príncipe François do Luxemburgo deixa a maternidade

Paula SANTOS FERREIRA Veja as imagens da saída da maternidade da princesa Stéphanie e do filho recém-nascido, esta quinta-feira, acompanhados do principezinho Charles e do Grão-duque herdeiro.

O bebé real François deixou esta quinta-feira a maternidade ao colo da mãe, a princesa Stéphanie, e ao lado do irmão, o príncipe Charles, de quase três anos, além do pai, o Grão-duque herdeiro Guillaume.

A família estava sorridente, cumprimentou os presentes e o pessoal médico da maternidade do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), onde nasceu também o pequeno Charles.

O primogénito do casal herdeiro Grão-ducal parece já habituado à exposição pública.

Ao colo do pai, Charles fez festas ao bebé François, enquanto os pais posavam com os pequenos príncipes para as fotografias.

A família já está em casa, o castelo de Fischbach, que o príncipe Guillaume disse ser um belo local para se viver com crianças.

"É uma alegria imensa podermos ter este bebé nos braços", referiu o Grão-Duque herdeiro no vídeo divulgado nas redes sociais da casa real sobre o nascimento do seu segundo filho. “Ele já é tão querido. É mesmo um dos mais belos momentos que uma família pode partilhar”, declarou Guillaume.

O bebé nasceu na segunda-feira, com 53 centímetros e 3,575 kg de peso. Na quarta-feira, os príncipes divulgaram as primeiras imagens do principezinho François.



O príncipe François é o terceiro na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, o Grão-duque Herdeiro, e do irmão, o príncipe Charles.

