Veja o que Mei Xiang e Tian Tian, dois pandas chineses do Zoo de Washington, são capazes de fazer no nevão que caiu na cidade.

Vídeo. Os pandas gigantes a brincar na neve que estão a divertir o mundo

Paula SANTOS FERREIRA

Já não caía um nevão assim em Washington há dois anos como sucedeu no domingo passado. E não foram só as crianças que saíram à rua para brincar na neve.

No Jardim Zoológico Nacional da capital dos EUA os pandas gigantes chineses Mei Xiang e Tian Tian passaram o dia a divertir-se na neve que cobriu o seu habitat no Zoo.

Os funcionários do zoo filmaram esses momentos de brincadeira e colocaram o vídeo nas redes sociais. Desde domingo as publicações já contam com mais de 56 mil visualizações.

Em tempo de pandemia onde o dia a dia é feito de notícias sobre a covid-19, Mei Xiang e Tian Tian tornaram-se notícia em todo o mundo, com a sua diversão na neve.

