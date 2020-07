A gigante tecnológica chinesa Huawei fez uma réplica do centro da capital luxemburguesa na sede em Dongguan, no sudeste da China.

Vídeo. Huawei cria 'mini-Luxemburgo' na sede da empresa na China

Catarina OSÓRIO A gigante tecnológica chinesa Huawei fez uma réplica do centro da capital luxemburguesa na sede em Dongguan, no sudeste da China.

"Tesouro" ou "cidade de conto de fadas". É assim que a Huawei apresenta a réplica da cidade do Luxemburgo criada na sede da empresa tecnológica. Num vídeo publicado na rede social Twitter a apresentadora do vídeo dá a conhecer os recantos da capital em miniatura e realça as escarpas naturais, as ruas estreitas, os edifícios baixos e pitorescos que lhe conferem "charme". Os coruchéus são outros do elementos arquitetónicos em destaque no vídeo (abaixo).

Wëllkomm! The Luxembourg Zone is probably one of the most enchanting zones at #Huawei’s Ox Horn Campus. From natural cliffs to stone walls & spires, every turn takes you to another feature that’s equally as beautiful. What do you want to do when you visit this zone? #HuaweiNow pic.twitter.com/dsnhjBJLMV — Huawei Malaysia (@HuaweiMalaysia) July 27, 2020

"A zona do Luxemburgo é provavelmente uma das zonas mais encantadoras do campus Ox Horn", pode ler-se no tweet divulgado pela empresa na segunda-feira.

O campus de Ox Horn, em Dongguan, no sudeste da China, inclui várias réplicas de monumentos e zonas de cidades europeias como Paris (França), Bruges (Bruges), Oxford (Reino Unido) ou Granada (Espanha). O recinto está ligado por um mini elétrico. O parque foi inaugurado em abril de 2019 para albergar a área de Investição e Desenvolvimento da Huawei.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.