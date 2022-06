Bruno Francesc

Vídeo. Cocktails de verão: Plata o Plomo

por Tiago RODRIGUES | Hoje às 14:00

O português Bruno Francesc, eleito o melhor bartender do Luxemburgo, apresenta todas as semanas no Contacto um cocktail de verão. Esta semana, aprenda a preparar o "Plata o Plomo", uma variação do cocktail clássico Negroni, com sabores mais mediterrânicos e da América Latina.