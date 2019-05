“Olhei para cima e vi a criança a cair. Não pensei em mais nada a não ser segurá-lo”, declarou à Reuters, o jovem.

Vídeo. Chinês salva criança de queda de cinco andares com o próprio corpo

“Olhei para cima e vi a criança a cair. Não pensei em mais nada a não ser segurá-lo”, declarou à Reuters, o jovem.

O chinês Tonik Turghanbek, de 28 anos, tornou-se um herói na sua cidade por ter salvo a vida de um menino, de dois anos, que caiu do quinto andar de um prédio, na cidade de Xinjiang Uygur, na China.

Tudo aconteceu numa fração de segundos. Este chinês tinha acabado de estacionar o seu automóvel, vindo do trabalho, quando “ouviu gritos lá fora”. “As pessoas estavam a olhar para cima e eu vi a criança pendurada do lado de fora da janela. A seguir caiu”, contou, citado pelo Daily Mail. “Nem sequer pensei em nada. Sai do carro e tentei segurá-lo”.

Só que a criança embateu no seu peito. Os dois caíram no chão. O choque foi tão forte que Tonik Turghanbek desmaiou. Porém, salvou a vida da criança, com o próprio corpo.

Depois desmaiou. “Não sei o que aconteceu logo depois porque fiquei desmaiado durante um tempo. Quando acordei os polícias estavam ao pé de nós”, explicou. Ele e a criança foram transportados para o hospital de Ili Kazakh, para serem examinados, mas não inspiraram cuidados especiais e foram para casa. Tonik Turghanbek ficou apenas com uns arranhões nos braços e na cabeça.

De acordo com uma testemunha, no momento da queda da criança, havia muita gente idosa naquela rua que assustados gritavam, e seguiam o que se estava a passar, mas nenhuma destas pessoas teve iniciativa para agir rapidamente.

