Uma iniciativa de cidadãos recolheu mais de um milhão de assinaturas e agora a Comissão tem até julho para propor acabar com a prática que põe em risco 127 espécies deste animal.

Viver 3 min.

Espécie ameaçada

Um milhão de assinaturas contra a venda de barbatana de tubarão na Europa

Telma MIGUEL Uma iniciativa de cidadãos recolheu mais de um milhão de assinaturas e agora a Comissão tem até julho para propor acabar com a prática que põe em risco 127 espécies deste animal.

A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que a campanha “Stop Finning-Stop the Trade” (Parar o corte de barbatana- Parar o comércio) ultrapassou o obrigatório limiar de um milhão de assinaturas de cidadãos europeus. Preenche, por isso, os requisitos para ser levada a sério.

A iniciativa pede ao executivo europeu que proponha medidas legais para acabar com o comércio de barbatanas soltas dentro do território da UE, incluindo a importação, exportação e trânsito.



Nas próximas semanas, os autores da campanha irão encontrar-se com representantes da Comissão para apresentar os argumentos da iniciativa em detalhe. Dentro de três meses haverá uma sessão pública no plenário do Parlamento Europeu para debater a iniciativa, havendo a possibilidade de os eurodeputados votarem uma resolução sobre o tema. Finalmente, até 11 de julho, a Comissão terá de apresentar a sua proposta oficial, incluindo atos legislativos, recomendações, ou outras ações.

Segundo o website da campanha, mais de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos, sobretudo por causa das suas barbatanas. Há 167 espécies ameaçadas de extinção e o número de tubarões no alto mar foi reduzido em mais de 70% nos últimos 50 anos. E é o alto valor das barbatanas a única razão para se continuar com a prática e o comércio. A Espanha é atualmente o país europeu líder na pesca do tubarão (inteiro para comércio também da carne).

Falta de inspeções nos barcos

“A remoção de barbatanas a bordo dos barcos é proibida nas águas da União Europeia e os tubarões devem ser desembarcados com o corpo intacto, mas a União Europeia está entre os maiores exportadores de barbatanas e um dos principais centros do comércio mundial”, dizem os autores da campanha.

Apesar da regulamentação, que existe desde 2013, a prática da “exploração de tubarões” não acabou porque “as inspeções nos navios são escassas, as barbatanas são ilegalmente arrancadas e desembarcadas nos portos da UE”.

Do ponto de vista da saúde dos oceanos e do equilíbrio do planeta os cientistas têm alertado para a necessidade de conservar os grandes predadores, quer no mar quer em terra.

Fundamentais para o equilíbrio dos oceanos

Os tubarões e raias e as baleias são considerados animais marinhos fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos oceanos e para a produção de oxigénio e captura de carbono. A organização de proteção dos mares "Sea Shepherd" luta há anos pela proteção dos tubarões. E pelo fim do comércio e importação pelos países da UE.

Esta é a oitava campanha de cidadãos (de recolha de assinaturas pela defesa de uma causa) a ultrapassar o milhão de assinaturas em pelo menos sete Estados-membros. As duas últimas foram a de banir a criação de animais em gaiolas e a de banir o uso do glifosato (o pesticida comercializado pela Bayer segundo o número de Roundup).

Luxemburgo atinge a quota de assinaturas

Para a campanha para acabar com o comércio de barbatanas na UE, agora aceite para deliberação nas instituições europeias, foram recolhidas 4.730 assinaturas no Luxemburgo (ultrapassando os necessários 4.506 votos que caberiam ao país de acordo com a população). Portugal contribuiu com 23.525 assinaturas, registando 149% dos apoios necessários.

A Alemanha foi o país onde a recolha de assinaturas teve mais sucesso, registando 685% das assinaturas que proporcionalmente teria que apresentar. Ao todo, 494 mil alemães pedem o fim do comércio de barbatana de tubarão na Europa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.