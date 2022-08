O "Saarpolygon" é uma de várias atrações culturais e turísticas que nasceram de terrenos industriais abandonados.

Alemanha

Um gigante de ferro: a nova atração alemã de Saarland

Pascal MITTELBERGER No Luxemburgo, Esch-Belval é o exemplo mais bem sucedido da conversão de terrenos industriais abandonados. Na Grande Região, outros sítios estão a desfrutar de uma segunda vida cultural e turística de uma forma mais modesta. Eis a primeira paragem desta rota: Saarpolygon.

As escombreiras fazem parte da paisagem da bacia carbonífera de Saar-Lorraine há décadas, embora a extração de carvão tenha cessado em 2004 em Creutzwald, do lado francês, e em 2012 em Ensdorf, do lado alemão.

É precisamente neste município perto de Saarlouis que um terreno baldio simbólico da atividade mineira se transformou numa atracão turística propícia a caminhadas.

Ensdorf é dominada por uma colina artificial visível por quilómetros à volta: a escombreira Duhamel, um monte de resíduos mineiros com 150 metros de altura. Desde 2016, foram acrescentados 30 metros, através de um trabalho escultórico surpreendentemente majestoso. O Polígono do Sarre, ou Saarpolygon, chama a atenção como um farol, quer se ande de bicicleta ao longo das margens do rio ou ao longo da autoestrada que liga Saarbrücken ao Luxemburgo.

A escombreira de Duhamel e o Saarpolygon visto do vale. Em primeiro plano, o Sarre. Foto: Pascal Mittelberger

Este gigante do aço é fruto de um projeto europeu lançado em 2011. O objetivo na altura era criar um monumento que recordasse o passado de extração de carvão, evocando ao mesmo tempo a mudança estrutural necessária na zona industrial do Sarre. O resultado é o Saarpolygon, desenhado pelos arquitetos berlinenses Katja Pfeiffer e Oliver Sachser.

Subida leva entre 30 a 45 minutos

A estrutura foi montada em 2016 no topo da escombreira, o que despertou imediatamente a curiosidade dos caminhantes. Mas atenção, é preciso merecer uma visita ao Saarpolygon. A subida ao monte só pode ser feita a pé ou de bicicleta. E a caminhada, embora possa ser feita com a família (com bons sapatos, e evitando levar o carrinho de bebé), promete aquecer os músculos das pernas.

Há dois pontos de partida. O primeiro é na antiga mina de Ensdorf, mas a primeira parte do passeio exige que se caminhe ao longo de uma estrada movimentada antes de enfrentar o monte. É, portanto, preferível partir do parque de estacionamento do complexo desportivo da cidade, listado no Google Maps como "Parkplatz zum Saarpolygon". A partir daí, são apenas algumas centenas de metros e uma pequena estrada a atravessar para chegar ao pé da escombreira. Tudo está bem sinalizado.

Há duas opções para chegar ao topo da escombreira Duhamel. Foto: Pascal Mittelberger

O caminho serpenteia pela encosta, primeiro à sombra das árvores e depois ao ar livre a partir de uma certa altitude. Uma curiosidade da vegetação deste lugar é uma parcela muito pequena de vinha, que dá 300 garrafas de vinho por ano. A meio do caminho, há duas opções para os caminhantes: o caminho clássico e o Steilweg, literalmente um caminho íngreme. Recomendamos a primeira, que já é bastante íngreme.

A um ritmo constante, a subida leva menos de meia hora. Se for com calma, provavelmente demorará entre 30 e 45 minutos. Mas vale bem a pena. Pouco a pouco, o Saarpolygon aparece na sua totalidade, com a impressão espantosa de que se forma e se deforma, dobra ou desdobra em função do ângulo de visão adotado.

Acesso é gratuito

Falemos sobre a vista. Se já é magnífica no topo da escombreira, depois de se subir os cerca de 130 degraus do Saarpolygon. O acesso à plataforma do gigante do aço, das 8h às 21h, é livre e gratuito. A sinalética é bastante útil.

2 Depois de subir cerca de 130 degraus, uma plataforma oferece uma vista de 360°. Foto: Pascal Mittelberger

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Depois de subir cerca de 130 degraus, uma plataforma oferece uma vista de 360°. Foto: Pascal Mittelberger O Saarpolygon pode ser observado de diferentes ângulos Foto: Pascal Mittelberger

A paisagem de 360° é uma mistura de florestas e campos montanhosos, áreas urbanas e indústria — são exemplos a siderurgia em Dillingen e a fábrica da Ford, em Saarlouis. O rio Sarre está no coração do vale. Depois de descer da estrutura, não hesite em dar um passeio no grande planalto que forma o topo da escombreira Duhamel. Existem painéis educativos, bancos para descanso, e mesmo um pequeno restaurante e casas de banho.

Tudo o que resta é iniciar a descida, deixando para trás o Saarpolygon e as suas sombras no chão em dias de sol. E uma vez no fundo, dirá certamente a si mesmo, com um olhar de satisfação: "Ah, sim! Era mesmo alto!"

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

