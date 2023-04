No sábado à tarde, a Princesa Alexandra e o marido Nicolas Bagory juraram pela segunda vez a sua fidelidade eterna. Tudo estava a correr bem... até que um carro antigo atrapalhou a partida dos noivos.

Princesa Alexandra e Nicolas Bagory

Um casamento de sonho com dificuldades iniciais

No sábado à tarde, a Princesa Alexandra e o marido Nicolas Bagory juraram pela segunda vez a sua fidelidade eterna. Tudo estava a correr bem... até que um carro antigo atrapalhou a partida dos noivos.

Texto: Nathalie Roden, Dustin Mertes; Fotos: Marc Wilwert; Video: Christophe Olinger, Liz Mikos; Tradução: Tiago Rodrigues



Estava Nicolas Bagory muito entusiasmado este sábado? Provavelmente sim, porque o francês de 34 anos prometeu fidelidade eterna à Princesa Alexandra, de 32, pela segunda vez.

Desta feita, o local foi a igreja paroquial românica de Saint-Trophyme, na pitoresca cidade francesa de Bormes-les-Mimosas. Foi também aqui que a duquesa britânica Kate deu o seu apoio ao irmão James Middleton no casamento, no outono de 2021.

Além disso, este 29 de abril foi apenas a segunda grande aparição pública do noivo Nicolas, cuja chegada foi fortemente aplaudida e ovacionada pelos muitos espectadores que conseguiram um lugar no estreito átrio da igreja.

Entre eles, havia também um número surpreendente de luxemburgueses que se tinham deslocado especialmente para este evento - alguns até equipados com estandartes e bandeiras a condizer.

"Há 25 anos que venho a Bormes-les-Mimosas e quando soube que o casamento religioso da Princesa Alexandra se realizaria aqui, pensei: 'Porque não?' Então, vamos festejar um pouco os luxemburgueses aqui também", revelou um compatriota que já tinha chegado em frente à igreja por volta do meio-dia. "É a única princesa que temos. Vai ser ótimo!", regozija-se outro espectador do Grão-Ducado.

Aí vem o noivo entusiasmado...

Um pouco emocionado, mas feliz, o noivo, que é considerado relativamente reservado, apareceu em frente à igreja com a mãe Gwenaëlle pelo braço. Embora os noivos fizessem questão de preservar a sua privacidade neste dia tão importante, o francês posou de bom grado para a multidão que aplaudia e para as câmaras que clicavam inexoravelmente, com um largo sorriso no rosto.

Na igreja, decorada com exuberantes arranjos florais de hortênsias e delfínios, bem como com um tapete azul, o resto da família grã-ducal já estava à espera dos noivos.

O Grão-Duque herdeiro Guillaume estava acompanhado pela esposa Stéphanie e pelo filho mais velho, o Príncipe Carlos. O bebé François, de quatro semanas, que também tinha viajado para Bormes-les-Mimosas, estava entretanto a ser cuidado noutro local.

A Grã-Duquesa herdeira apresentou-se com um vestido de azul noite com lantejoulas e uma capa transparente nas costas. A Princesa Claire, por seu lado, chamou a atenção com um vestido vermelho com brilhantes e um decote carmen de Verão.

Entretanto, o jovem que apareceu de braço dado com a Grã-Duquesa Maria Teresa era um mistério. Tratava-se de Arnaud Bagory, o irmão do noivo. A radiante mãe da noiva brilhava ao seu lado num macacão preto rematado por uma exuberante estola verde-esmeralda com folhos no ombro.

Também presentes: o Príncipe Sébastien e o Príncipe Louis, que apareceu com os filhos Príncipe Gabriel e Príncipe Noah.

Recentemente relacionados: A Grã-Duquesa Maria Teresa e o irmão do noivo Arnaud Bagory. Foto: Marc Wilwert

As tias da Princesa Alexandra, a Princesa Margareta e a Princesa Marie-Astrid, bem como os tios, o Príncipe Guillaume e o Príncipe Jean, também prestaram a sua homenagem, juntamente com os numerosos filhos.

Princesa Alexandra encanta com as suas heranças

Embora invisível para a festa de casamento que aguardava na igreja, o momento da chegada da noiva não deve ter passado despercebido, devido aos aplausos estrondosos e aos vivas retumbantes no átrio.

No braço do seu pai Henri, a Princesa Alexandra subiu ao altar pouco depois das 16 horas - tal como a sua sobrinha, a Princesa Amália, de 8 anos, e o sobrinho, o Príncipe Liam, de 6, já tinham ensaiado de mãos dadas no dia anterior, quando inspecionaram o local do casamento com a Grã-Duquesa Maria Teresa e a Princesa Claire.

A noiva usou um vestido de seda justo com um decote carmen implícito, em forma de V, engenhosamente entrelaçado na zona do busto. Uma tiara Chaumet cravejada de diamantes, que já tinha pertencido à sua avó Joséphine-Charlotte, e brincos de pérolas - presumivelmente uma prenda de casamento dos pais da então noiva Maria Teresa, em 1981 - completaram o conjunto.

Um imprevisto com o carro

A entrada da noiva foi acompanhada musicalmente pelo popular Cânone em Ré maior, do compositor barroco Johann Pachelbel, de 1680.

Os pontos altos da cerimónia, que foi dirigida por Monsenhor Dominique Rey, Bispo de Fréjus-Toulon, incluíram também o popular Evangelho de João "As Bodas de Caná" e a canção luxemburguesa da Mãe de Deus "O Mamm, léif Mamm", cuja letra foi fornecida com uma tradução francesa no folheto da igreja.

As fanfarras típicas da gaita-de-foles bretã soaram para a saída, antes de os recém-casados reaparecerem à porta sob aplausos frenéticos. No entanto, o público esperou em vão por um beijo.

Foi por isso um karma que Nicolas Bagory e a princesa foram imediatamente postos à prova pelo carro de coleção descapotável fornecido? O noivo não conseguia mesmo arrancar no reluzente roadster MGB branco. A Princesa Alexandra tentou ajudar do lugar do passageiro, mas só depois de um corajoso empurrão de um polícia é que puderam finalmente arrancar.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto)

