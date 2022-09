A maior feira popular do país chega esta quarta-feira ao fim.

Último dia de Schueberfouer. Atrações a metade do preço

Se ainda não passou pela Schueberfouer, esta quarta-feira é não só o último dia para o fazer, como também um dos mais interessantes ao nível dos preços de jogos e carrosséis.

A maior feira popular do país chega hoje ao fim e, como manda a tradição, no último dia as atrações custam metade do preço. Assim, a partir das 12h os visitantes poderão usufruir de preços mais baixos nas diferentes diversões da feira.

Mas a tradição do último dia não será respeitada à regra. O tradicional espetáculo de fogo de artifício que costuma encerrar as três semanas de 'Fouer' foi cancelado devido ao risco de incêndio.

A autarquia da capital fez o anúncio na terça-feira, em comunicado, explicando que a decisão foi tomada com base num parecer da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). Em causa o "risco acrescido de incêndio devido ao período de seca prolongada".



