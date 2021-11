O país asiático adicionou os visitantes (vacinados) provenientes do Grão-Ducado à lista daqueles que não precisam de fazer quarentena, num hotel, à chegada.

Viver 12

Viagens

Turistas do Luxemburgo já têm "via verde" para entrar na Tailândia

O país asiático adicionou os visitantes (vacinados) provenientes do Grão-Ducado à lista daqueles que não precisam de fazer quarentena, num hotel, à chegada.

É um dos destinos turísticos mais populares do mundo e abriu, finalmente, as portas aos turistas do Luxemburgo. Os viajantes do Grão-Ducado, que estejam vacinados, já podem viajar para a Tailândia sem terem de fazer quarentena, num hotel, à chegada.

O Grão-Ducado passou esta segunda-feira, 1 de novembro, a integrar uma lista e 60 países considerados de "baixo risco", que são autorizados a entrar no país sem a obrigatoriedade de quarentena.

No entanto, é preciso estar vacinado apresentar teste PCR negativo na viagem, feito menos de 72 horas antes, e fazer outro à chegada a solo tailandês, permanecendo 24 horas num hotel designado para o efeito, enquanto aguarda o seu resultado. Caso este se mantenha negativo as autoridades tailandesas fornecerão aos turistas, no sexto ou sétimo dia de permanência, um kit de autoteste, cujo resultado será, depois, inserido numa aplicação designada MorChana, que o turista deverá descarregar.

Ilha tailandesa de Phuket reabre ao turismo Há requisitos rigorosos para quem escolhe Phuket para férias. Além de serem vacinados, só são elegíveis os viajantes de 66 países, considerados de baixo ou médio risco.

Antes da partida, os viajantes devem igualmente registar-se para obter o passe sanitário tailandês, através deste endereço eletrónico: https://tp.consular.go.th/

Nessa página deverão, depois, ser carregado os documentos necessários, juntamente com o visto ou documento de permissão de entrada no país. Será preciso aguardar entre três a cinco dias úteis para obter a aprovação do certificação da vacinação e do pagamento do alojamento pago e do teste PCR que será feito à chegada. Depois de confirmada a aprovação, será enviado um código QR do passe tailandês. Todas as informações estão disponíveis no site da Autoridade de Turismo da Tailândia.

12 Turismo internacional volta à Tailândia AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP Turismo internacional volta à Tailândia AFP

Segundo a BBC, a Tailândia deverá receber dezenas de milhares de turistas a partir desta semana, com a reabertura ao turismo internacional, ao fim de 18 meses de restrições impostas para conter a covid-19.

Contudo, grande parte do país ainda está condicionado e menos de metade, cerca de 42% da população, está totalmente vacinada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.