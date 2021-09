Ao todo o gabinete de turismo organizou 333 visitas guiadas.

Turismo

Palácio grão-ducal recebeu mais de 3.200 visitas no verão

As visitas guiadas ao palácio grão-ducal, que decorrem anualmente durante a época de verão, foram este ano um "sucesso". Segundo o Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO, na sigla em inglês), o palácio da família real recebeu 3.266 visitantes entre 14 de julho e 1 de setembro.

A abertura da residência de trabalho do casal grão-ducal ao público costuma acontecer tradicionalmente durante os meses de verão.

Ao todo o gabinete de turismo organizou 333 visitas guiadas, com grupos de cerca de 10 pessoas, o que representa uma taxa de venda de 98% dos 3.330 lugares disponíveis. Esta taxa é ligeiramente mais alta do que em 2020 (90% de vendas).

Ainda segundo os números do LCTO, o organismo registou no mês de agosto um novo recorde de visitantes que passaram pelo seu gabinete de turismo, na Place Guillaume II, na capital. No total, foram 11.350 turistas, mais 73% do que em agosto de 2020 (6.566 turistas). Os holandeses foram os mais numerosos.

