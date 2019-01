A Associação Turismo do Algarve vai estar presente mais uma vez no salão de turismo Vakanz, que vai ter lugar entre os dias 18 a 20 deste mês, na Luxexpo, em Kirchberg.

Turismo do Algarve promove-se no salão Vakanz, na Luxexpo

Recorde-se que no ano passado, além da região do Algarve, estiveram também presentes no certame as regiões dos Açores e Madeira, depois de Portugal ter recusado ser o convidado de honra no Salão de Turismo do Luxemburgo.



A 28ª edição do maior salão da Grande Região espera acolher este ano mais de 20 mil visitantes, num espaço com mais de 200 expositores, espalhados por 17 mil m², desde operadores turísticos a hoteleiros.