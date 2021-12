Propostas natalícias para manter os mais novos motivados na aprendizagem, e sem ter de abrir os manuais escolares.

Trabalhos para férias, o paradoxo do cérebro adulto

Ora então, aproveitando a época natalícia, rica em eventos e preparativos, será que podemos mobilizar os nossos duendes como ajudantes motivados de Pai Natal?

(Ana Cristina Barbosa, psicóloga e Alexandra Brito, professora)



As férias de Natal estão aí à porta para as nossas estimadas crias. Se tiverem oportunidade de trocar impressões com professores ou educadores vão ouvir unanimidade quanto ao cansaço e irritabilidade que apresentam as crianças nestas últimas semanas – "estão impossíveis… já ninguém os atura… estão mesmo a precisar de férias".

A fadiga acumulada com a rotina escolar é reconhecível nos alunos (mas em abono da verdade, também nos professores) na falta de paciência, no aumentar da agitação do corpo e da mente, na dificuldade de controlar impulsos e no amplificar generalizado da excitação e humores à flor da pele. Entre adultos, nos corredores, começa a ouvir-se que já estão todos a rebentar pelas costuras e que é mesmo necessária uma pausa, quebrar com a rotina e descansar… e até aqui estamos completamente de acordo!



Porém, a ideia de que as crianças ficarão cerca de 15 dias "sem fazer nada" é algo que preocupa sobremaneira os adultos: os professores têm receio que os alunos "percam o ritmo" ou "desaprendam"; pais e mães, por seu turno, encarnam os receios transmitidos pelos professores, acrescidos da confusão que lhes faz o "imenso tempo livre" que os mais novos têm pela frente - que já antes aqui defendemos que nos parece ter origem numa espécie miudinha de inveja da nossa parte, por não termos a mesma sorte.

Portanto, o raciocínio adulto reveste-se de uma grande contradição - os miúdos precisam de férias, mas não podem deixar de trabalhar! Assim começa o princípio dos trabalhos para férias… toda uma lista, "mas só para fazer um bocadinho por dia", variada com todos os domínios de aprendizagem, que é para não haver monotonia. Figuras parentais ultra zelosas ainda acrescentam livrinhos de fichas de exercícios "muito giros". As férias começam a aparentar-se com escola em casa e o odiozinho de estimação pelas tarefas escolares começa a ter bom terreno para se instalar. E lá se vai também o tão reconhecidamente necessário descanso.

Curiosamente, a grande maioria das competências que as crianças estão a aprender e necessitam de praticar fazem parte do nosso dia a dia e não necessitariam de se ver vertidas na repetição do formato papel e lápis das fichas e livros escolares. Para além disto, se forem feitas de forma sentida como divertida, prática e útil, sem associação a trabalho escolar, terão mais facilmente a adesão dos mais novos e serão vividas como experiências significativas, sendo até mais produtivas ao fim e ao cabo.

Ora então, aproveitando a época natalícia, rica em eventos e preparativos, será que podemos mobilizar os nossos duendes como ajudantes motivados de Pai Natal?

Primeiro vamos decorar todas as janelas de casa, usando marcadores próprios para o efeito, fazendo desenhos e escrevendo com as letras mais bonitas possíveis alguns dizeres e votos da estação - forma diferente de treinar a motricidade fina, a caligrafia ou a escrita de primeiras palavras e frases.

Há também que escrever postais aos amigos e/ou familiares, quem sabe até aos professores, e escrever carta ao pai natal (para quem tiver a tradição) e levar aos correios - forma excelente de trabalhar a composição escrita, principalmente se houver depois resposta também.

Ajudar a fazer listas de prendas para os primos com descritivo e proposta de orçamento, que há que ajustar a um limite fornecido - forma útil de praticar cálculos.

Ir para a cozinha fazer pratos e sobremesas de natal, seguindo as receitas e/ou mudando proporções - para trabalhar as medidas.

Escolher livros de Natal e ler histórias à família.

Preparar com irmãos e primos um espetáculo de natal, com teatro de histórias criadas em conjunto, com canções conhecidas nas quais podem alterar a letra para adaptar à família, fazendo um bom serrote - e estão a trabalhar a criatividade, a composição narrativa, o sentido rítmico.

Ensinar a dar antes de receber O que sugerimos é associar o calendário do advento à semana da bondade. Eis algumas prospostas para pais e filhos de uma psicóloga e de uma professora.

Com estas propostas, ou outras no mesmo espírito, a contradição adulta dilui-se, porque este tipo de "trabalho" sabe a família, sabe a amor, sabe a vida e a sorrisos partilhados no agora e nas memórias futuras.

Ana Cristina Barbosa Mãe de uma pequena contestatária de 10 anos e de uma grande comilona de um ano. Formada em Psicologia na Universidade do Porto. Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde bem como em Psicologia comunitária, trabalha há 18 anos na área da Educação, dos quais os últimos dois no Luxemburgo. Alexandra Brito Filha de uma mulher eternamente inspiradora e mãe de uma adolescente brilhantemente complexa, de 14 anos. Professora do 1o ciclo há 12 anos, trabalha com crianças dos 3 aos 16 anos há mais de 20. Paralelamente, é ilustradora tendo participado em diversos projetos. Vive no Porto há 48 anos.

