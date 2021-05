Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira, morreu num acidente de automóvel em dezembro passado, com 21 anos.

Tony Carreira cria associação em homenagem à filha para ajudar jovens

Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira, morreu num acidente de automóvel em dezembro passado, com 21 anos.

Tony e Fernanda Carreira criaram recentemente uma associação para ajudar crianças e jovens nos seus projetos profissionais. A 'Associação Sara Carreira', em homenagem à filha Sara Carreira que morreu num acidente de carro em dezembro de 2020, vai criar bolsas de estudo para os mais jovens.

No total serão atribuídas 21 bolsas de estudo e as candidaturas podem ser feitas até 30 de junho. Na primeira entrevista que deram à imprensa após a morte de Sara Carreira, o ex-casal afirmou que o projeto pretende honrar a memória da filha, contando com o apoio dos outros dois filhos, Mikael e David Carreira.

Afastados dos palcos e da exposição pública, Tony Carreira reapareceu em abril passado nas redes sociais ao lado da mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Tony Carreira reaparece pela primeira vez em público após morte da filha O artista português que perdeu a filha em dezembro do ano passado apareceu ao lado de Dolores Aveiro, numa publicação da mãe de Cristiano Ronaldo.

A filha do cantor faleceu num acidente de viação, na A1 perto do Cartaxo, a 5 de dezembro, quando o automóvel onde seguia com o namorado Ivo Lucas, que conduzia o veículo chocou, contra um carro acidentado e imobilizado na faixa de rodagem.

