Todos os parques infantis do país numa única aplicação

Chama-se Spillplaz.lu e é uma aplicação para os telemóveis que reúne todos os parques infantis do Luxemburgo em forma de mapa.

Criado por um grupo de jovens, o conceito passa por fornecer uma ajuda prática aos pais, assistentes parentais, educadores ou funcionários de estruturas de acolhimento, na hora de escolher um parque infantil para as crianças.



Depois de descarregada a aplicação Spillplaz.lu, os interessados poderão consultar o mapa dos parques com o local, fotos e o tipo de equipamento.



A pesquisa pode ser feita através do código postal ou cidade, ou usando ainda a geolocalização automática. Quanto à triagem do resultado da pesquisa, pode ser feita através de vários critérios: jogos de água, trampolins, campo de futebol, skate park, espaço para menores de três anos, área coberta, entrada permitida a cães, mesa de piquenique, restauração nas proximidades, etc.



A aplicação está disponível no Google Play e na App Store em quatro línguas: francês, inglês, alemão ou luxemburguês.