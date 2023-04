Martin Cooper, de 94 anos, acredita que a sociedade está demasiado agarrada a estes aparelhos.

Viver 3 min.

Tecnologia

"Tirem os olhos do telemóvel", apela o seu inventor 50 anos depois

AFP Martin Cooper, de 94 anos, acredita que a sociedade está demasiado agarrada a estes aparelhos.

O problema dos telemóveis é que as pessoas passam demasiado tempo coladas a eles. Quem o diz é Martin Cooper, o homem que os inventou há cinquenta anos.

O engenheiro americano apelidado de 'pai do telemóvel', o pequeno dispositivo tem um potencial quase infinito e poderia até ajudar a erradicar doenças um dia.

Mas, neste momento, Cooper acredita que podemos estar dependentes demais dele.

"Estou desolado por ver pessoas a atravessar a rua a olhar para os seus telemóveis. Perderam a cabeça", declarou à AFP o inventor de 94 anos, a partir do seu escritório em Del Mar, Califórnia.

"Mas quando algumas pessoas tiverem sido atingidas por carros, compreenderão", brincou.

Foto: Valerie MACON/AFP

Com um relógio da Apple no pulso e o mais recente iPhone na mão, Martin Cooper passa intuitivamente dos e-mails para as fotografias e do YouTube para a aplicação móvel que regula o seu aparelho auditivo.

O engenheiro compra cada modelo novo e testa exaustivamente as suas capacidades.

Mas, confessa, os milhões de aplicações disponíveis deixam-no um pouco atordoado.

"Nunca, jamais, serei capaz de compreender como utilizar um telemóvel da forma como os meus netos e bisnetos o fazem", referiu.

Conversas telefónicas duravam 25 minutos

O telemóvel de Martin Cooper, que serve principalmente para fazer chamadas, tem pouco em comum com o pesado bloco de fios e circuitos eletrónicos que usou para fazer a primeira chamada móvel da história a 3 de abril de 1973.

Na altura, liderava uma equipa de desenvolvedores e engenheiros da Motorola que investiu milhões de dólares para tentar vencer a gigante das telecomunicações Bell System na conceção do primeiro sistema de telefonia móvel.

A Bell System falava da ideia desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas apenas conseguiu instalar telefones em automóveis a partir do final dos anos 1960, em parte devido às suas enormes baterias.

Para Martin Cooper, isto não permitia uma verdadeira mobilidade.

Assim, após três meses de trabalho ininterrupto, a sua equipa conseguiu finalmente desenvolver o telemóvel DynaTAC.

"Esse telefone pesava mais de um quilo (...) e a sua bateria permitia manter uma conversa durante cerca de 25 minutos", recorda

Mas "isso não era um problema" porque o aparelho "era tão pesado que não o conseguíamos levantar durante 25 minutos", explica.

Para a sua primeira chamada, Martin Cooper teve a brilhante ideia de ligar ao seu rival na Bell System, o engenheiro Joel Engel.

"Eu disse-lhe, 'Joel, daqui é Martin Cooper (...) Estou a falar contigo a partir de um telemóvel. Mas um telemóvel verdadeiro, pessoal, portátil, de mão'."

"Houve silêncio no outro lado da linha. Acho que ele estava a ranger os dentes."

Poderão os telemóveis detetar doenças?

Os primeiros telemóveis não eram baratos: custavam cerca de 5.000 dólares (cerca de 4.590 euros) cada um.

Os primeiros a adotá-los, de acordo com o inventor, foram agentes imobiliários. Com o telemóvel, podiam mostrar casas e, ao mesmo tempo, responder a novos clientes. "Dobrou a sua produtividade", estima o engenheiro.

"Hoje, o telemóvel tornou-se uma extensão da pessoa, pode fazer muito mais coisas", refere Martin Cooper. "E isto é apenas o começo, estamos só a começar a compreender do que ele é capaz".

Foto: Valerie MACON/AFP

"No futuro, podemos esperar que o telemóvel revolucione a educação, a saúde", vaticina. "Sei que pareço estar a exagerar, mas acredite que dentro de uma ou duas gerações, vamos derrotar a doença".

Da mesma forma que o seu relógio monitoriza o seu pulso quando nada, Martin Cooper está convencido que um dia os telefones estarão ligados a sensores corporais que irão perceber as doenças antes que elas ocorram.

O antigo engenheiro sabia que os telemóveis acabariam por mudar o mundo, embora não tivesse imaginado tudo aquilo de que seriam capazes.

"Sabíamos que um dia todos iriam ter um telemóvel. Estamos quase lá".

Quanto às pessoas hipnotizadas pelos seus telefones, o inventor acredita que isso irá mudar.

"Cada geração será mais inteligente. Eles aprenderão a utilizar os smartphones de forma mais eficiente", considera.

"Mais cedo ou mais tarde, os humanos acabam sempre por avançar."

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.