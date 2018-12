A ex-mulher do príncipe Louis, Tessy Antony, partiu o nariz a um funcionário da ONU que a assediou. A revelação foi feita numa entrevista exclusiva, publicada na sexta-feira pelo jornal britânico Daily Mail.

Tessy do Luxemburgo parte nariz ao homem que a assediou

A ex-mulher do príncipe Louis, Tessy Antony, partiu o nariz a um funcionário da ONU que a assediou. A revelação foi feita numa entrevista exclusiva, publicada na sexta-feira pelo jornal britânico Daily Mail.

A princesa estava no Kosovo em 2004 quando foi surpreendida por um elemento da força de manutenção da paz da ONU no Kosovo (KFOR). Depois de bater à porta do quarto onde estava Tessy, o homem empurrou-a para a cama, mal viu a porta abrir-se.



"Não sei ainda como é que tive força. Foi um reflexo", confessou a princesa Tessy, que se virou contra o agressor partindo-lhe o nariz. "Não contei isso a ninguém, mas no dia seguinte todos já sabiam do sucedido. Quando fui tomar o pequeno-almoço, toda a gente levantou-se a aplaudir-me".



O agressor acabaria por ser expulso da missão após outro caso de cariz sexual que protagonizou alguns dias depois, conta Tessy Antony.



Príncipe Louis e Tessy conheceram-se no Kosovo



O príncipe Louis, terceiro filho do Grão-Duque Henri e da Grande Duquesa Maria Teresa, conheceu Tessy precisamente no Kosovo, quando ambos estavam no exército, em 2004.



Tessy era a única mulher no contingente militar luxemburguês e chamou a atenção do príncipe, então com 18 anos de idade. Os dois apaixonaram-se e o noivado foi anunciado em setembro de 2005, quando o Grão-Duque anunciou que seria avô pela primeira vez.



Louis e Tessy casaram-se em setembro de 2006 e tiveram dois filhos, Gabriel Michael Ronny e Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier. No entanto, o fim do casamento acabaria por ser anunciado em janeiro de 2017, com um "divórcio rápido" em Londres, onde o casal vivia.



Tessy e Loius divorciaram-se em janeiro de 2017. Foto: Chris Karaba

Tessy "triste" com divórcio

Aos 33 anos, Tessy confessou ainda ao jornal britânico estar triste com o divórcio. "É uma realidade muito, muito, muito, muito triste para mim, obviamente", disse Tessy. "Ninguém quer o divórcio. As pessoas não se casam para se divorciar. É um momento igualmente difícil para nós os dois. Não sou eu ou ele quem sofre mais".

Apesar de cada um seguir o seu caminho, Tessy e Louis continuam a encontrar-se. "Temos almoços e jantares juntos. Saímos e ligamos todos os dias um para o outro. As crianças ligam-me todos os dias", disse Tessy.