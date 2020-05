As termas contam com cerca de 300 funcionários, que vão voltar agora ao trabalho, sob medidas novas de segurança, após dois meses e meio de paralisação forçada.

Termas de Mondorf reabrem de forma faseada

As termas de Mondorf-les-Bains voltaram a abrir as portas ao público depois de o Governo ter autorizado a abertura de grande parte das estruturas de lazer.

As termas abriram já com o serviço de Spa, enquanto as outras atividades vão ser reabertas de forma faseada até 10 de junho, referem os responsáveis em comunicado.

O Mondorf Parc Hotel reabre no dia 2 de junho, as piscinas e as atividades de fitness, no dia 3, as curas medicinais, no dia 8, e o restaurante De Jangeli, no dia 10 de junho.

Para já vão permanecer fechados o serviço wellness (saunas e hammams) e as salas para os eventos privados ou profissionais, até recomendação contrária do governo.

Para já vão permanecer fechados o serviço wellness (saunas e hammams) e as salas para os eventos privados ou profissionais, até recomendação contrária do governo.



