Saiba o que diz o código da estrada luxemburguês e o valor da multa previsto.

Segurança rodoviária

Ter o telemóvel pousado no banco enquanto conduz dá direito a multa

Simon MARTIN O código da estrada luxemburguês diz explicitamente que o smartphone do condutor deve ser fixado num suporte, o que não é o caso na Bélgica ou em França.

Não é surpresa que a falta de atenção ao volante seja considerada a segunda causa mais comum de acidentes graves e mortais, de acordo com vários estudos europeus.

Infelizmente, esta resulta sobretudo da utilização do telemóvel enquanto se conduz. A fim de melhorar a segurança rodoviária, o Ministério da Mobilidade está a trabalhar num pacote de medidas que fazem parte do plano de ação "Segurança Rodoviária (2019-2023)".

Governo não descarta radares que detetam uso de telemóvel ao volante Em 2021, houve 13 acidentes rodoviários por causa do uso indevido do telemóvel ao volante: provocaram três feridos graves e 17 ligeiros.

Estas incluem mais radares de trânsito e um aumento do número de pontos deduzidos da carta de condução se o condutor for apanhado a mexer no telemóvel enquanto conduz.

O objetivo é reforçar o arsenal legislativo do Luxemburgo nesta área. Contudo, este aparenta ser, em certos pontos, muito mais restritivo do que em França ou na Bélgica, nomeadamente no caso de telemóveis deixados no banco do passageiro ou no painel de instrumentos.

De facto, os códigos da estrada francês e belga são muito claros: deixar o telefone no banco do passageiro ou noutro local do carro quando não está a ser utilizado não é punível. O que é proibido é utilizá-lo enquanto se conduz.

Polícia passou 920 multas por incumprimento

Segundo a polícia luxemburguesa, o artigo 170 bis-02 declara explicitamente que é proibida a utilização de equipamento telefónico para uso do condutor "que não esteja fixado com segurança no veículo ou integrado no capacete de proteção". Isto significa que o seu aparelho deve ser fixado a um suporte, que por sua vez deve ser fixado à grelha de ventilação, por exemplo. Por outras palavras, no Grão-Ducado, é ilegal deixar o seu smartphone deitado no banco do passageiro ou no painel de instrumentos enquanto conduz. E cuidado com os controlos: se for apanhado, a multa é de 145 euros e uma dedução de dois pontos na carta.

Poder-se-ia pensar, erradamente, que a polícia não fiscaliza realmente o cumprimento deste artigo. No entanto, este está longe de ser o caso. Questionada pelo Virgule, a polícia do Grão-Ducado disse que em 2022 foram registadas mais de 3.900 infrações contra as regras relativas à utilização do telemóvel durante a condução.

A maioria destas dizia respeito à utilização do telemóvel durante a condução (1.670 vezes), mas foram passadas também 920 multas aos condutores que não tinham o telefone fixado num suporte adequado.

Acidentes por causa de uso indevido do telemóvel duplicaram nos últimos anos Entre 2015 e 2019, o número de acidentes relacionados com o uso indevido do telefone durante a condução duplicou.

Quatro fontes diferentes de distração

Segundo a lei também é proibido ao condutor usar um dispositivo que impeça a perceção adequada do ruído do trânsito, sob pena de receber uma multa de 24 euros. A polícia assinala também que o smartphone é o único dispositivo que combina as quatro fontes de distração que podem desviar a atenção do condutor: auditiva, visual, física e cognitiva.

Para além disto, os riscos de utilização deste dispositivo enquanto se conduz são numerosos. "Fazer uma chamada telefónica durante a condução multiplica o risco de um acidente por 3, ler ou escrever uma mensagem por 23. O envio de uma mensagem desvia a atenção do condutor durante cinco segundos. Olhar para o telefone durante quatro segundos a 130 km/h é equivalente a uma distância percorrida de 150 metros", indica também a polícia grã-ducal no seu site.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

