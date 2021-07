Problemas duram desde sexta-feira passada.

Site do Meteolux em baixo há vários dias devido a problemas técnicos

Se é um(a) dos que tentou aceder sem sucesso nos últimos dias às previsões meteorológicas no Luxemburgo não será certamente o(a) único(a).

O site do instituto de meteorologia do Luxemburgo está atualmente em baixo, confirma o organismo em comunicado esta segunda-feira. A página está a enfrentar problemas técnicos desde sexta-feira passada, 23 de julho. "As equipas técnicas estão a trabalhar para resolver a situação o mais rapidamente possível", explica Martina Reckwerth, chefe do Departamento de Meteorologia, citada no comunicado.

O Meteolux fornece informação sobre a meteorologia nacional, incluindo a publicação de avisos e alertas ao público em geral. O instituto informa que os avisos e previsões meteorológicas do MeteoLux estão acessíveis através da aplicação móvel do Instituto Real de Meteorologia da Bélgica (RMI) - Apple store e/ou Google Store.

Estas informações também podem ser consultadas no site Meteoalarm. Em alternativa, os interessados podem ainda subscrever a newsletter com as previsões diárias (2x/dia) disponíveis em francês e alemão. Os pedidos de subscrição podem ser feitos através do email info@meteo.public.lu.

Existe ainda uma linha telefónica disponível durante 24 horas através do número (+352) 4798-27010, informa o Meteolux.

