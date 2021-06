Os termómetros vão subir acima dos 30 graus nos próximos dias, e além dos humanos também é preciso proteger os animais das temperaturas elevadas.

Temperaturas altas

Os conselhos para proteger os animais durante o calor

Henrique DE BURGO Os termómetros vão subir acima dos 30 graus nos próximos dias, e além dos humanos também é preciso proteger os animais das temperaturas elevadas.

O apelo vem da administração dos serviços veterinários do Ministério da Agricultura que recomenda aos donos de animais a importância de os proteger do calor. O Luxemburgo está esta quarta-feira sob alerta amarelo devido à previsão de forte calor do serviço de meteorologia, com as temperaturas máximas a atingir os 32 graus. Os termómetros deverão chegar aos 33 na quinta embora desçam depois abaixo dos 30 até domingo, mas o calor vai manter-se.

Desta forma, as autoridades instam os donos de animais domésticos ou de criação a não abandonar estes animais, mesmo que por pouco tempo, dentro do carro estacionado ao sol, por exemplo.

Tempo

Outra recomendação passa por ter água em quantidade e qualidade suficientes à disposição nos animais. O exercício físico durante as horas mais quentes do dia, ou, por exemplo, as caminhadas com caninos são também desaconselhadas. Os animais mantidos ao ar livre devem ter um abrigo natural ou artificial adequado para se protegerem do sol, aconselha ainda o Ministério da Agricultura.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.