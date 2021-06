O alerta amarelo vigora entre as 14h e as 20h desta quarta-feira.

32 graus. Luxemburgo sob alerta amarelo devido ao calor e concentração de ozono

Susy MARTINS O alerta amarelo vigora entre as 14h e as 20h desta quarta-feira.

O Luxemburgo está esta quarta-feira sob alerta amarelo devido à previsão de forte calor do serviço de meteorologia, com as temperaturas máximas a atingir os 32 graus e os 33 na quinta-feira.

O alerta amarelo vai vigorar entre as 14h e as 20h. As temperaturas altas vão intensificar a formação de ozono, e poderão mesmo ser ultrapassados os níveis normais de concentração deste gás. Neste caso o alerta amarelo vigora entre as 12h e as 24h.

A elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco, idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. É aconselhado por isso limitar a atividade física intensa no exterior.



Os termómetros vão manter-se elevados com 33 graus previstos para quinta-feira e rondam depois os 28 graus entre quinta e domingo.

