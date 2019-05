É melhor começar a cortar na cafeína.

Tem ataques de pânico? Saiba como reagir nesse momento

Os ataques de pânico são momentos assustadores. Ainda mais quando a pessoa não sabe como preveni-los ou o que fazer. Se sofre de ansiedade e já experienciou momentos de pânico, estas dicas podem ajudar.

Aprender a respirar

Tal como para pessoas que sofrem de ansiedade, o melhor conselho para quem sofre de ataques de pânico - sobretudo, em público - é aprender a respirar. Pode parecer óbvio, mas não é. Durante um ataque, a nossa respiração torna-se mais ofegante. Se aprendermos técnicas de respiração profunda, tomamos consciência de todo o processo, sentimos o ar a encher os pulmões e conseguimos abrandar o ritmo cardíaco.

Conhecer o seu corpo

Quando se trata de ataques de pânico, é importante saber o que se está a passar no seu corpo. Pode não travar a crise, mas previne a escalada para um caso mais grave. Entre os sintomas mais comuns, estão a falta de ar, tonturas e fraqueza, aumento da frequência cardíaca, dores no peito ou no estômago, medo de morrer e sensação de perda de controlo. Se souber identificá-los, não vai confundir um ataque de pânico com um ataque cardíaco ou um enfarte, por exemplo.

Cuidado com os estímulos em redor

Quando sente que um ataque cardíaco está a aproximar-se, é aconselhável que tente limitar os estímulos que o rodeiam. Tente encontrar um lugar escuro e calmo, onde consiga colocar em prática as técnicas de respiração e relaxamento de que necessita. Se está na rua e é impossível encontrar um lugar assim, tente parar e focar-se num único pensamento, por exemplo, um objeto específico ou um mantra e repita-o vezes sem conta até se sentir mais calmo.

Músculos relaxados

Relaxar para muitos pode querer dizer uma semana de férias na praia. No caso de uma pessoa que está a ter um ataque de pânico, o relaxar dever ser mais específico e físico. Acumulamos toda a tensão em partes do nosso corpo como os ombros ou as costas. Aprender técnicas de relaxamento destas zonas é um mecanismo importante para conseguir controlar um ataque cardíaco quando este ocorre.

Ana Patrícia Cardoso